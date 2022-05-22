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    Türk zırhlısı Yörük, Afrika’ya gönderildi

    Savunma sanayinin hamlelerinden birisi olan Türk zırhlısı Yörük’ün, ilk ihracatı Afrika’ya gerçekleşti.
    • 22.05.2022 - 11:44
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    Türk zırhlısı Yörük, Afrika’ya gönderildi

    Milli ve yerli savunma araçlarının üretilmesi, yurt içinde önemli bir açığı giderirken yurt dışında da ihracata dönüşerek ekonomiye katkı sağlıyor.

    Türk zırhlısının ilk teslimatı Çada yapıldı

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir zırhlı kara aracı daha ilk saha görevine başladı. Yörük 4x4 için 4 ülke ile sözleşme imzalayan Nurol Makina, ilk teslimatı Çad’a yaptı.

    Yörük 4x4 ihracatı için 4 ülke ile anlaşıldı

    AAnın haberine göre, Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Yörük 4x4 ü ilk kez 201 yılında tanıttı. Yörük için geliştirme, test ve üretime hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada birçok ülkeden talepler alınmaya başlandı. Nurol Makina, seri üretim hazırlıkları bitmeden Yörük 4x4 için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Yörük 4x4 için ihracat sözleşmesi yapılan ülke sayısı kısa sürede 4’e yükseldi.

    Türk zırhlısı Yörük, Afrika’ya gönderildi #1

    Yörük 4x4’ün Çad sokaklarında

    Üretime hazırlık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında farklı ülke ve bölgelerde tanıtılan, zorlu testlere tabi tutulan Yörük 4x4’ün ilk kullanıcısı ise bir Afrika ülkesi oldu. Yörük 4x4’ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

    En üst seviye mobilite ve koruma performansı

    Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan Yörük 4x4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

    Türk zırhlısı Yörük, Afrika’ya gönderildi #2

    Hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti

    Türk zırhlısı Yörük 4x4ün diğer özellikleri şöyle:

    • V şeklindeki monokok gövdeye sahip araç, gelişmiş aktarma organlarıyla kırsal ve kentsel alanlarda hızlı ve yüksek manevra kabiliyetiyle görev yapabiliyor.
    • Yörük 4x4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.
    • Segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunması sayesinde Yörük 4x4, VIP konvoylarında koruma aracı olarak da kullanılabiliyor.
    • Araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.
    • 8 ton ağırlığa, 4 ton taşıma kapasitesine sahip Yörük 4X4, 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.
    • Zorlu hava ve arazi şartlarında emniyetli malzeme ve mühimmat taşımak amacıyla Yörük 4X4’ün pikap versiyonu da geliştirildi. Yörük pikap, silah taşıyıcı olarak kullanıcısına ateş desteği vermek için de kullanılabiliyor.

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