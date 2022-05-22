Türk zırhlısı Yörük, Afrika’ya gönderildi

Savunma sanayinin hamlelerinden birisi olan Türk zırhlısı Yörük’ün, ilk ihracatı Afrika’ya gerçekleşti.

Milli ve yerli savunma araçlarının üretilmesi, yurt içinde önemli bir açığı giderirken yurt dışında da ihracata dönüşerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Türk zırhlısının ilk teslimatı Çad ’ a yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir zırhlı kara aracı daha ilk saha görevine başladı. Yörük 4x4 için 4 ülke ile sözleşme imzalayan Nurol Makina, ilk teslimatı Çad’a yaptı.

Yörük 4x4 ihracatı için 4 ülke ile anlaşıldı

AA’nın haberine göre, Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Yörük 4x4 ü ilk kez 201 yılında tanıttı. Yörük için geliştirme, test ve üretime hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada birçok ülkeden talepler alınmaya başlandı. Nurol Makina, seri üretim hazırlıkları bitmeden Yörük 4x4 için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Yörük 4x4 için ihracat sözleşmesi yapılan ülke sayısı kısa sürede 4’e yükseldi.

Yörük 4x4’ün Çad sokaklarında

Üretime hazırlık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında farklı ülke ve bölgelerde tanıtılan, zorlu testlere tabi tutulan Yörük 4x4’ün ilk kullanıcısı ise bir Afrika ülkesi oldu. Yörük 4x4’ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

En üst seviye mobilite ve koruma performansı

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan Yörük 4x4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

Hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti

Türk zırhlısı Yörük 4x4’ün diğer özellikleri şöyle: