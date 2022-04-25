Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı

Ardahan'a bağlı Posof Türkgözü sınır kapısının bir ay süre ile geçişlere kapatıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkgözü gümrük kapısında devam eden inşaat çalışmalarının daha hızlı tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük kapısının geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kapalı

25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kalan bir aylık süreçte Türkgözü gümrük kapısı, geçici olarak hizmete kapalı olacak.

Sadece tırlar geçebiliyordu

İHA'nın haberine göre, kapıda çalışmaların devam ettiği süreçte sadece tırların geçişine izin veriliyordu.