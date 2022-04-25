Petrol
102.08
-3.83%
Euro
15.85
-0.46%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
909.04
-0.72%
Borsa
2473
0.00%
Bitcoin
578.151
-1.94%
BTXN Coin
21.51
-14.57%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı

    Ardahan'a bağlı Posof Türkgözü sınır kapısının bir ay süre ile geçişlere kapatıldığı bildirildi.
    • 25.04.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı

    Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkgözü gümrük kapısında devam eden inşaat çalışmalarının daha hızlı  tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük kapısının geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

    25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kapalı

    25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kalan bir aylık süreçte Türkgözü gümrük kapısı, geçici olarak hizmete kapalı olacak.

    Sadece tırlar geçebiliyordu

    İHA'nın haberine göre, kapıda çalışmaların devam ettiği süreçte sadece tırların geçişine izin veriliyordu.

    Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı #1

    Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı #2

    Türkgözü gümrük kapısı 1 aylığına kapatıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu
    Dünyadan futbol

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı
    Dünya

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı

    Görüş Bildir