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    Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından açıldı

    Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından tekrar faaliyete başladı.
    • 29.06.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:15
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    Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından açıldı

    Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı, 2 aylık süre için modernizasyon çalışmaları nedeni ile kapalı tutuluyordu.

    Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan  Türkgözü Gümrük Kapısı, tekrar yaya ve araç geçişine açıldı.

    Sınır kapısı teknolojik imkanlara kavuştu

    Çift giriş çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personel lojmanlarının da yer alacağı Türkgözü Gümrük Kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılıyor.

    100 milyon liralık ödenek ayrıldı

    İHA'nın haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 100 milyon liralık ödenek ayırdığı sınır kapısında 2021’de başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor.

    Sınır kapısı açıldı, tır yoğunluğu başladı

    Sınır kapısının araç geçişine açılmasıyla birlikte tır yoğunluğu da oluşmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşurken, sürücüler de bekleyişini sürdürüyor.

    Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından açıldı #1

    "Çalışmalar sürüyor"

    Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı açıklamada Türkgözü Gümrük Kapısı’nın çalışmaların sürdüğünü,  tamamlandığında ise Türkiye’nin en modern kapılarından biri olacağını söyledi.

    Demirci, "Tükgözü Gümrük Kapısı’nda modernizasyon çalışmaları 2021’in Ekim ayında başladı. Daha sonradan 2 aylık geçici bir kapanma süreci yaşandı. 26 Haziran’da gümrük kapısı yeniden tır trafiğine açıldı. Fakat modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en modern kapılarından biri olacak. Başta araç tanıma sistemi olmak üzere yolcu tanıma sistemi, X-Ray cihazları ile son sistem teknoloji ile donatılacak bir gümrük kapısı hüviyetini alacak. Çift giriş çıkışlı kapı, yaya ve araç trafiğine de açık olacak. Modernizasyon çalışmaları tamamen bittikten sonra Türkgözü Gümrük Kapısı Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan modern bir yüzü olacak." dedi.

    Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından açıldı #2

    "Ulgar Dağı tüneli projesinin bitişi bekleniyor"

    Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da sınır kapılarının bölgeye katkıda bulunan, ticari anlamda bir takım faaliyetlerin yapılmasında önemli noktalar olduğunu belirterek "Türkgözü Gümrük Kapısı’nda modernize çalışmasının tamamlanmasıyla kapasitesinin daha çok artacağı, bölgeye, yerele ve ülkemize önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim. Adı gibi Türk gözü, Türk’ün gözü ve bu kapının Türkiye’ye yakışır olması gerekiyordu. Kapalı olan süreç içerisinde bölge halkı da kapının varlığının önemini anlamış oldu. Ulgar Dağı tüneli projesinin bitişi gümrük kapımıza çok ciddi manada anlam katacaktır." şeklinde konuştu.

    Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından açıldı #3

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