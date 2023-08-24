Türkgözü Gümrük Kapısı yenilenmiş hali ile 1 Eylül'de açılacak Ardahan'da bulunan ve Gürcistan ile Türkiye'nin geçiş noktası olan Türkgözü Gümrük Kapısı modernize edilmiş hali ile hizmet vermek için gün sayıyor.

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AA

Sınır noktalarında giriş çıkış yapılan kapılardaki modernizasyon çalışmaların birisi de Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda devam ediyordu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) 2021'de başlanan çalışmaların sonuna gelindi.

Gümrük kapısı 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştı ve altyapı yetersizliği nedeni ile şikayet alıyordu.



Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nın 1 Eylül'de açılacağı duyuruldu.

Gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatıldı

Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da yer aldığı gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatıldı.

Kapıdan günlük 500 tırın geçeceği öngörülüyor.

"1 Eylül'de açılacak"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla 1 Eylül'ü açılış tarihi olarak belirlediklerini söyledi.

"24 bin metrekare alana sahip"

Açılışın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapılacağını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

Ülkemize yakışan bir gümrük kapısına daha sahip olacağız. Bütün modern imkanlardan yararlanacağımız bir kapı. Gümrük kapısı 24 bin metrekare alana sahip. Bu alanın yaklaşık 8 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak. Ülkemize ve Ardahan'ımıza hayırlı olsun.

"Şikayetler sona erecek"

Demirci, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda önceki yıllarda altyapı yetersizliği nedeniyle çok şikayet aldıklarını belirterek, modernizasyonla artık şikayetlerin sona ereceğini dile getirdi.

"Türkiye'nin yeni yüzü bir kapımız daha olacak"

TOBB olarak Gürcistan sınırında daha önce Ardahan'da Çıldır-Aktaş, Artvin'de Sarp kapılarını modernize ettiklerini hatırlatan Demirci, şu ifadeleri kullandı: