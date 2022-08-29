Turkish Cargo, Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada

THY'nin havacılık alanındaki başarıları Turkish Cargo'nun Avrupa'da en başarılı hava kargo taşıyıcısı olmasıyla devam etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) lojistik markası Turkish Cargo, çalışmaları ile bir başarıya daha imza attı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayınlanan "Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine" göre, Turkish Cargo, Avrupa'nın en başarılı hava kargo taşıyıcısı olarak belirlendi.

Listedeki sıralama toplam taşıma performansına göre belirleniyor

Turkish Cargo, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı.

İş hacmini yüzde 32 artırdı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo, "Kilometrelendirilmiş Tonaj" (Freight Tonne Kilometres - FTK) verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı ve Avrupa'nın önde gelen hava kargo markalarını geride bırakarak zirveye yükseldi.

"Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar payı, uçuş ağı ve taşınan tonajda rekor büyüme

Turkish Cargo, 2017 yılı itibarıyla yaptığı filo, altyapı, süreç ve kalite geliştirme yatırımları sonucunda son 5 yıllık süreçte dünyadaki sıralamasını 22. sıradan 4'üncülüğe, pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.



AA'nın haberine göre, Turkish Cargo'nun 2021 yılı sonu itibarıyla operasyonlarını bünyesinde yürütmeye başladığı SMARTIST de tesis kapasitesi ve teknolojik altyapısı bakımından Avrupa'nın en büyük ve en modern hava kargo tesisi olarak faaliyet gösteriyor.