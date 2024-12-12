Türkiye, 10 ayda 8,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti

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Türkiye ekonomisine duyulan güven doğrudan yatırım miktarlarına da yansıdı. Küresel ekonominin çalkantını olduğu ve Avrupa'nın ekonomisinde sert rüzgarlar estiği bir iklemde doğrudan yatırım miktarı geçen yıla yakın seyretti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni paylaştı.

Buna göre, ocak-ekim döneminde Türkiye'ye giren uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı, yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 8,5 milyar dolar oldu.

24 YILDA 272 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

2002 yılından bu yana gerçekleşen UDY'lerin toplam değeri ise 272 milyar doları aştı.

YATIRIMLARIN GİRİŞ ŞEKLİ

Ekimde UDY girişlerinin 417 milyon doları yatırım sermayesi, 170 milyon doları borçlanma araçları, 188 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi.

UYD GİRİŞİ 770 MİLYON DOLAR

Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 5 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle ekimdeki toplam UDY girişi, 770 milyon dolar oldu.

YATIRIM SERMAYESİ GİRİŞLERİ

Önceki ay gerçekleşen 417 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinin 104 milyon dolarını (yüzde 25) "toptan ve perakende ticaret" yatırımları oluşturdu. "Ulaşım araçları imalatı", geçmiş kümülatif performansının üzerinde performans sergileyerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 17'sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler, yüzde 8'er payla "bilgi ve iletişim" ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMIN YÜZDE 58'İ AB ÜLKELERİNDEN

2002-2023 döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 58'lik paya sahip olan AB ülkeleri, bu yılın 10 ayında yüzde 49 pay aldı. AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 21'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

EKİMDE EN FAZLA YATIRIM ALMANYA VE HOLLANDA'DAN GELDİ

Ülkeler özelinde ise ekimde Türkiye'ye giren UDY'nin yüzde 23'ü Almanya'dan gelirken onu yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 15 ile Birleşik Krallık, yüzde 15 ile ABD izledi.

Ocak-ekim döneminde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, 885 milyon dolarla Hollanda, 598 milyon dolarla Almanya ve 524 milyon dolarla ABD oldu.

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