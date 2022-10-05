Türkiye, konut fiyat artışında zirvede

Dünya üzerinde 150 kent üzerinde yapılan konut fiyat artışı üzerinden yapılan incelemede Türkiye ilk üçte yer alıyor.

Konut fiyatları kapsamında dünya üzerindeki 150 kentti kapsayan araştırmada, Türkiye zirvede yer aldı.

Dünya genelinde yaşanan konut krizi tüm ülkelerin ortak sorunu olarak devam ediyor.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, İngiltere merkezli global danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeks sonuçları geldi.

İlk 3 Türkiye'den

İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184,9 ile 150 kent arasında zirvede yer alırken, Ankara yüzde 165,4 ile ikinci, İzmir yüzde 150,9 ile üçüncü sırada yer buldu.

150 ülkeden 138 tanesinde büyük artış var

150 şehirden sadece 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30,9), Dallas (yüzde 30,8), Phoenix (yüzde 29,7), Tallinn (yüzde 29,5), Atlanta (yüzde 26,3) ve Adelaide (yüzde 25,6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu.

46 bin 158 haberde konut konuşuldu

Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi.

Sosyal konut projesi tüm dünya medyalarında yer buluyor

İHA'nın haberine göre, son zamanların en fazla haber olan konusu "sosyal konut projesi" ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.