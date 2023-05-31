Türkiye, 20 ülkeye hamsi gönderiyor Balıkçılık sektörü ihracatında somon ve hamsi ayrı ayrı değerli rakamlara ulaşıyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre ise 2023 yılının ilk 4 ayındaki hamsi ihracatı 3,9 milyon dolara ulaştı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatı rakamlarını aktardı.

Bu verilere göre ise Türkiye'den yılın ocak-nisan döneminde 20 ülkeye 3 milyon 880 bin 628 dolarlık, 656 ton hamsi satıldı.

Gürdoğan, hamsi ihracatının, 703 ton karşılığı 3 milyon 701 bin 436 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 7 azaldığını, değer bazında ise yüzde 5 arttığını ifade etti.

Fransa ilk sırada

Gürdoğan, hamsi satılan 20 ülke arasında Fransa'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Ülkemizden bu dönem Fransa'ya 1 milyon 475 bin 294 dolarlık, Belçika'ya 968 bin 258 dolarlık ve ABD'ye de 413 bin 635 dolarlık hamsi ihraç edildi." dedi.

Hamsi ihracatındaki ülke çeşitliliği

Hamsi ihracatındaki ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, İsveç, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu dönemde hamsi satıldığını bildirdi.

Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatı

Gürdoğan, Trabzon'dan ise 4 aylık dönemde Almanya, İsveç ve Kanada'ya toplam 137 bin 419 dolarlık hamsi gönderildiğini söyledi.

Hamsi, sezonda yeterli boya ulaşamadı

Bu yıl hamsi avcılığında sorunlar yaşanmış ve iç piyasada da beklenenin altıda bir tüketim gerçekleşmişti. Gürdoğan, bu konuda da şu açıklamayı gerçekleştirdi: