Türkiye, 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti Türkiye ekonomisi hedefleri arasında uluslararası yatırımı çekmek önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, yatırım alanındaki son gelişmeleri paylaştı.

AA

Türk ekonomisi için uluslararası yatırım giderek daha çok değer kazanıyor.

Ekonomi yönetimi de yatırımı hızlandırmak için yatırımcılarla görüşüyor.

Türkiye'de de yatırımı kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, görüşmede uluslararası yatırımlarının özelliklerine ve Türkiye'nin yatırım konusunda aldığı yolu anlattı.

Türkiye'nin, 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım aldığını belirtti.

Dağlıoğlu, Asya ülkelerinin şu anda Türkiye'yi çok sık ziyaret ettiğini belirterek, bu ülkelerin alternatif üretim noktaları arayışında Türkiye en önemli ülke olarak dikkat çekiğini belirtti.

Yatırımda 2003'ten sonrası

Özellikle 2003'ten sonra Türkiye'deki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, ülke imajını yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmek için faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

"Türkiye, 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti"

Bunun için uluslararası şirketlere Türkiye'de ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Dağlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

2003 yılı uluslararası yatırımlar için kritik bir yıl. Siyasi istikrar buna bir zemin sağlıyor. 2003'ten önce Türkiye dünyadaki yatırımların ortalama binde 2'sini alan bir ülke. 2003'ten sonraki dönemde, bazı yıllar yüzde 1,4'e kadar çıkmış, bazı yıllar yüzde 1'in altına inmiş ama dünyadan ortalama kabaca yüzde 1'lik yatırım payını çekiyoruz. Türkiye, 2003'ten bu yana ise 250 milyar doların üzerinde yatırım çektik. Bu yatırımların yüzde 68'ine Avrupa, yüzde 8 civarına Amerika, yüzde 7'sine Körfez ülkeleri ve yüzde 14'üne diğer Asya ülkeleri kaynaklık etti.

Yatırımlar finans ve imalat sektöründe şekillendi

Dağlıoğlu, yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında finansın ciddi bir ağırlığının olduğunu belirterek, bu sektörü imalatın takip ettiğini anlattı. Dağlıoğlu, imalat sektörü içinde ise gıda, kimyasallar ve ilacın dikkati çektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için doğrudan yatırımların önemli olduğunu ve bunu dikkate alarak çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu Türkiye'nin büyümesinde yatırımın payını anlattı.

"Büyümenin yaklaşık üçte birlik kısmı yatırımlardan"

Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ülke olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, bu yılın ilk yarısında büyümenin yaklaşık üçte birlik kısmının yatırımlardan geldiğini söyledi.

"Türkiye yatırımlarla büyümeye devam edecek"

Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırımlarla büyümeye devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Türkiye ihracatı yoğun bir ülke. Hedef ülkelerdeki talep yavaşlaması doğrudan şirketlerin yatırım programına etki edebiliyor. Uzun vadede Türkiye'nin büyümesinde yatırımın payının yüksek olacağını öngörebiliriz. Orta Vadeli Program ile yatırımcıların dikkatini çeken bir projeksiyon yapmış olduk. Özellikle önümüzdeki dönem için ortaya konan hedefler, daha da önemlisi doğrudan yatırımcılarımız için yapısal reform ajandamız yatırımcıların ilgisini çekiyor. Asya ülkeleri şu anda Türkiye'yi çok sık ziyaret ediyorlar. Çünkü pandemiyle beraber tedarik zincirinin yeniden şekillenmesi, artık Avrupa'ya daha yakın bir coğrafya fikri kendileri için kritik. Asya ülkelerinin alternatif üretim noktaları arayışında Türkiye en önemli ülke olarak dikkat çekiyor.

"Körfez ülkelerinin Türkiye'ye ilgisi büyük"

Amerikalı şirketlerin de Türkiye'de büyüdüklerine işaret eden Dağlıoğlu, söz konusu şirketlerin Türkiye üzerinden 1 milyar kişiye ulaşabildiklerini anlattı.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Körfez ziyaretleri sırasında iş dünyası ile birçok görüşmeler yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Körfez ülkelerinin Türkiye'ye büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Tabii onların yatırım stratejileri daha farklılık gösterebiliyor. Önümüzdeki dönemde yine Avrupalı şirketlerin yatırımlara devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden yatırımları tek bir coğrafyayla sınırlayamayız. Seçimden sonraki dönemde çok büyük markaların Türkiye’deki satın alma, birleşmeleri duyuruldu. Bu trendin, bu ivmenin artarak devam edeceğini görüyoruz. Yakın zamanda bazı yatırım haberleri de paylaşılacaktır, körfez ziyareti özelinde söyleyelim.

"Elon Musk görüşmesi ilgiyle takip edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin Birleşmiş Milletler haftası kapsamında olduğunu hatırlatan Dağlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Elon Musk görüşmesi ilgiyle takip edildi. Sonrasında kendisi de bir tweet atarak davet edildiği Teknofest'e bu yıl katılamadığını, önümüzdeki yıl için katılmayı öngördüğünü, burada yatırım ajandasını konuşmak istediğini paylaştı.

"Dijital çalışmaya daha çok ağırlık vereceğiz"

Asya'da, Körfez ülkelerinde ve Avrupa'da ofislerinin bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, şu ifadede bulundu:

Her zaman güncel tuttuğumuz web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, ürettiğimiz içerikler ve bu içerikleri yatırımcıya ulaştırmak için kullandığımız dijital stratejiler var.

"Dijital iletişimin üçüncü boyutu"

Dağlıoğlu, dijital iletişimin üçüncü boyutu olarak yerelleşebilmenin önemini vurgulayarak, şöyle mkonuştu:

Özellikle Japonya, Güney Kore, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde, farklı kültür ve anlayış var, orada yerelleşmiş iletişim çalışmaları yapıyoruz. Yine belirli ülkelerde Almanya, Fransa, İspanya, Körfez ülkeleri gibi onların dillerinde, gündemine uygun içerikleri geliştirip ulaştırdığımız yerelleşmiş iletişim platformlarımız var. Burada gerektiği zaman diğer danışman ve üçüncü parti paydaşlarla beraber de çalışıyoruz.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)