Türkiye, 2021'de maden ihracatı rekoru kırdı

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Dönmez, Ankara’da düzenlenen 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Madenciliğin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez." dedi.

5 MİLYAR 930 MİLYON DOLARLIK MADEN İHRACATI

Dönmez, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptıklarını duyurdu.

"En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu." diyen Dönmez, bir başka sevindirici haberin de altından geldiğini söyledi.

Fatih Dönmez, şunları ifade etti:

ALTINDA 2 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET FAZLASI

"2021’de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık bir ithalat rakamını yakaladık. Bu ne anlama geliyor? 2017’den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik.

10 YILDA 5 KATTAN FAZLA ARTIŞ

2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk.





"GÖRÜNMEYEN KISMINDA MADENCİLİK YATIYOR"

Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor.

"BU KAYNAKLAR 84 MİLYONUN"



Bizleri üzen en temel nokta, içimizden birilerinin bu en temel bilgiden yoksun halleriyle çıkıp ortalığı velveleye vermeleri, bilerek ya da bilmeyerek birilerinin değirmenine su taşımaları. Biz hep şunu dedik ve demeye devam edeceğiz: Madenciliğin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarda."





"MADENLER BİZİM GELECEĞİMİZ"

Enerji bağımsızlığının sahip olduğu hayati önem kadar, maden bağımsızlığının da aynı öneme sahip olduğunu dile getiren Dönmez, "Madenler bizim geleceğimizdir. Hele ki üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçtiğimiz şu günlerde, madencilik sanayiyi besleyen ana akım iş kollarından biri olarak önemi daha da artacak. Önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılamak." diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer ve Bakan Dönmez’in konuşmasının ardından sona eren toplantıya, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.