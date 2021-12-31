Türkiye 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor

Türkiye 2021'i, Orta Vadeli Program'da öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yıl boyunca yüksek ihracat performansını sürdürdü ve rekorlara imza attı.

Aralık ayı ve 2021 ihracat rakamlarının, 3 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da açıklanması bekleniyor. Buna göre de ihracatta yakalanan ivmeyle yılın 11 ayında Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2021 hedefine yaklaşan Türkiye ekonomisi, aralık ayı ihracatının 8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi durumunda bile program hedefini geçmiş olacak.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve kasımda 21,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşarak, OVP hedefi olan 211 milyar dolara yaklaştı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 93,4'E YÜKSELDİ

Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, eylülde yüzde 89,1'e ulaşırken ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.

DÜNYADAKİ İHRACAT PAYIMIZ ARTTI

Türkiye, 2021'de dünya ihracat pastasından aldığı payı da artırmayı başardı. Özellikle sanayi ürünleri satışının katkısıyla bu oran eylülde ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı.

İhracatta yakalanan ivmeyle yılın 11 ayında OVP'deki 2021 hedefine yaklaşan Türkiye ekonomisi, aralık ayı ihracatının 8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi durumunda bile program hedefini geçmiş olacak.