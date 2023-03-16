Türkiye, 2022'de 13 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldı Türkiye için doğrudan yatırım sayısını artırmak hedeflerinin arasında yer alıyordu. Geçen yıl yatırımcı için cazibe merkezi olmak adına yaptığı girişimlerin sonucunda 13 milyar doğrudan yatırım çekerek bir başarıya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektiğini aktararak 2023 yılı için yeni hedefleri ortaya koydu.

Dağlıoğlu, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu.

"Türkiye tekrardan bu zorlu ve küresel dönemlerden hızlı çıkacak"

Dağlıoğlu, hızlı büyüyen bir ekonomiyi sahip Türkiye'nin reformlarla kendisini daha ileri seviyeye taşımaya adamış bir ülke olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yetkin iş gücüyle, yetenek havuzuyla dünyada ve özellikle kendi coğrafyasında pozitif ayrışan bir ülke ve çok eşsiz bir konumda. Asya, Afrika, Avrupa'nın kesişim noktasında küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülke. Ben eminim ki bu avantajlarıyla Türkiye tekrardan bu zorlu ve küresel dönemlerden hızlı çıkacak. Biz işte böyle bir ortamda mevcut (YASED) yönetim kurulu ile çok yakın çalışmalar gerçekleştirdik.

"Hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak"

Dağlıoğlu, birlikte çalıştıkları dönemde Türkiye'nin doğrudan yatırım performansının dikkat çekici olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Bahsettiğimiz pandemi döneminde dünyada yatırımlar 1 trilyon doların altına gerilerken, ülkemize gelen yatırımlarda da azalma oldu. Ama sonrasında dünyanın toparlanma hızından daha yüksek hızla yatırım çekmeye devam ettik. 2021'de 13,5 milyar dolar yatırım çektik kabaca. 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektik. Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak. Bu bağlamda da yeni yönetim kurulu ile daha yakın çalışmak ve bu çalışmaları daha öteye götürmek bir zorunluluk.

"Bütün yatırımlarınıza talibiz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, yeni seçilecek YASED Yönetim Kurulu ile çalışmak istedikleri önemli konular olduğunu kaydederek, bunlardan bazılarının küreselleşme, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve tedarik olduğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu:

En dengeli şekilde ve ülkemizin çıkarlarını gözeterek ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bu bağlamda bütün yatırımlarınıza talibiz. Sadece üretim değil mühendislik merkezi, AR-GE merkezi, bölgesel yönetim merkezi, bölgesel eğitim merkezi projelerini, satın alma ofislerini gibi bunların hepsini almaya talibiz. Bu mesajları net olarak iletebilirsiniz. Kamu olarak bu yatırımları kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Beraber çalışmaya hazırız.

"Deprem bölgesinin yeniden inşası için YASED olarak katkı vermeye kararlıyız"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın da Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, bugün itibarıyla YASED üyelerinin deprem bölgesine nakdi yardımının 10 milyar lirayı aştığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

Deprem yaralarının sarılması, bölgenin yeniden inşası ve afet yönetiminin güçlendirilmesi için YASED olarak katkı vermeyi sürdürmekte kararlıyız. Yaptıkları işlerle Türkiye'nin geleceğine her gün yatırım yapan YASED şirketleri için Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmak, bunun için gerekli koşulların oluşmasını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek.

Sargın'ın görev süresi sona erdi

Ayşem Sargın, geçen dönemde YASED olarak hedefledikleri dönüşüm yolunda önemli mesafe kaydettiklerini belirterek, gelecek sürece ilişkin hedeflerini paylaştı. Sargın, salgın, savaş ve deprem gibi çok büyük zorlukların yaşandığı süreçte başkanlık görevini yürüttüğünü kaydederek, seçimle göreve gelecek yeni yönetime başarılar diledi.