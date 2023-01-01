Türkiye, 2022'deki enerji yatırımlarıyla dikkat çekti

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak hamleler, geçen yıla damga vurdu ve dünyanın da gündemine oturdu.

Koronavirüs salgını sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji tehdidi 2022'de dünyanın dengelerini değiştirdi. Türkiye'de bu süreçte daha önce aldığı tedbirleri çoğaltarak enerji yatırımlarında şaha kalktı.

Türkiye, enerji yatırımlarıyla tüm dünyanın merkezine oturdu

Geçen yıl enerjide dev projelere imza atan Türkiye, doğalgaz ve petrol keşifleri, yenilenebilir enerji santralleri, araştırma gemileri, dev doğalgaz depolama tesisleri ve uluslararası boru hatlarıyla enerjide merkez olmaya aday oldu.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar sürdü

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar son hızıyla devam ederken, Türkali-1 tespit kuyusundaki tüm akış testleri başarıyla tamamlandı.

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfini gerçekleştirmişti.

Yılın sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin de yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi geldi.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanılması bekleniyor. Konutların 33 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya Gaz Sahası rezervi, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından da teyit edildi.

Türkiye 2022'de petrol aramalarına da hız verdi

Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarma Esma Çevik'in adının verildiği bölgede 150 milyon varil net petrol rezervine sahip yeni bir saha bulundu.

Dünyada bu yıl karada yapılan en büyük 10 keşiften biri niteliğindeki rezervin ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmış oldu.

Son yirmi yılda yapılan petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi.

Avrupa'nın denizlerdeki en büyük gaz deposu Silivri'de

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.

Tesis, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi

Denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanına da sahibi olan tesis, günlük 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin enerji filosu büyüyor

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolü olan Abdülhamid Han Gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de görevine devam ediyor.

Türkiye enerjide gaz merkezi oluyor

Türkiye, 2022'de doğalgaz ve petrol keşiflerinin yanında bölgesinde yürüttüğü etkin diplomasi ile enerji merkezi olma çabalarına hız verdi.

Toplamda 7 uluslararası doğalgaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 2 yer altı doğalgaz depolama tesisi ve Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasıyla Türkiye enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahip bulunuyor.

Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulmasıyla bu merkezin gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacağı öngörülüyor. Gaz merkezi olma çalışmalarına yönelik adımların 2023'te atılması bekleniyor.

Nükleer enerjide sona yaklaşıldı

Türkiye'de Nisan 2018'de ilk ünitenin temelleri atılan ve ülkedeki ilk nükleer enerji tesisi olma özelliği taşıyan 4 üniteli nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) şinşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor olacak.

Rüzgarda rekorların yılı oldu

Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü 2022'de 12 bin megavat seviyesine yaklaşıldı.

Bu yıl, rüzgar sektörü açısından art arda üretim rekorları geldiği ve günlük elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 25-27 seviyelerine kadar çıktı.

Rekor başvuru

Öte yandan, 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında enerji depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) rekor başvuru yapıldı.

Toplamda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebinin olduğu bu alanda mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansıması bekleniyor.