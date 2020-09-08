Türkiye 3 Eylül'de günlük elektrik üretim rekorunu kırdı

3 Eylül'de, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı.

Bakan Fatih Dönmez paylaşımıyla, 3 Eylül'de günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşıldığını duyurdu.

"SALGINA RAĞMEN ENERJİYE ENERJİ KATTIK"

Rekoru açıklayan Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı.

Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.