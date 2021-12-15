Türkiye, 41 yılın en kurak ikinci tarım sezonunu yaşıyor

Küresel mevsim değişiklikleri kuraklığı beraberinde getirirken, bu gelişmeler ülkemizde 41 yılın en kurak 2. tarım sezonunun yaşanmasına yol açtı.

Türkiye'de kuraklık hayvancılık ve tarımı vurdu. Ürünler kuraklıktan gelişemedi, hasat zamanları değişti, rekolte düştü. Azalan ürünlerin fiyatı arttı. Bu sezon çiftçinin beklentileri karşılanamadığı gibi bundan sonra ekilecek ürünler için de suya daha az ihtiyaç duyulan tohumlara yöneldi. Yetkililer de sulama konusunda daha tasarruflu ve az maliyetli çözüm bulmaya yöneldi.

SON 20 YILIN EN KURAK TARIM SEZONUNU GEÇİRDİK

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları verilerine göre 2021, son 20 yılın en kurak, 41 yılın ise 2. en kurak senesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'le ile bir sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar ki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

YAĞIŞLAR AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar da azaldı.

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı yağışları ortalaması 574 milimetre olarak ölçülürken, 2021'de bu rakam 465,5 oldu.

Ülkede 1981'den sonra tarım sezonu yağışlarının en düşüğü 2001 yılında yaşandı. 2021 su/tarım yılı yağışları ise son 41 yılın en kurak 2. senesi olarak kaydedildi. 2021'de yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 19 azaldı.

1989 su/tarım yılı yağışları en kurak 3. yıl olarak kaydedildi.

TÜM BÖLGELERDE KURAKLIK HİSSEDİLDİ

Ayrıca Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar ortalaması normali civarında kaydedildi. Yağışlar Ege'de yüzde 18, Akdeniz'de yüzde 24, İç Anadolu'da yüzde 22, Doğu Anadolu'da yüzde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 39 azalarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 2021 su/tarım yılı yağışları Fırat-Dicle ve Van Gölü havzaları su/tarım yılı yağışları son 90 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü.

"SU, TOPRAK İLE BİTKİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye'nin yarı kurak iklime sahip olmasının tarımda bazı sorunlar yarattığını söyleyerek, kuraklık nedenlerini şöyle sıraladı:

"Çarpık kentleşme, nüfusunun artması, göçün hızlı bir şekilde tarım alanlarından şehirlere doğru kayması, barajların kenarındaki kentlerin oluşması tabana suyun gelmemesine sebep oluyor. Yağışların bu yıl ve önümüzdeki yıllarda azalması tarımsal açıdan bazı sorunları ortaya çıkarabilir. Su kıtlığı, su stresi olan bir ülke durumundayız ama akıllı bir şekilde davranarak bu durumu avantaja çevirebiliriz."

"SON 20 YILDA 6'NIN ÜZERİNDE BARAJ VE 150'YE YAKIN YER ALTI BARAJI YAPILDI"

Türkiye'de devletin su konusunda çalıştığının altını çizen Özdemir, "Son 20 yılda 6'nın üzerinde baraj ve 150'ye yakın yer altı barajı yapıldı. Bunlar devreye girince su kıtlığımız azalacak ama bu durum yine yağışlara bağlı. Barajların etrafına en ufak bir yerleşim yeri yapılmaması, olanların da kesinlikle yıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.