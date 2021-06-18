Türkiye 5 gıda ürününde dünyada üretim birincisi

Dünyada, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, geçen yıl bitkisel üretimini bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artırmayı başardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre, Türkiye, tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldır Avrupa'da ve dünyada ilk sıralarda bulunuyor. 2005-2019 dönemi itibarıyla tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olan ülke, dünyada 7'nci sırada bulunuyor.

TÜRKİYE, TARIMSAL HASILA AÇISINDAN BİRİNCİ

Türkiye'de tarımsal hasıla geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 333 milyar 300 milyon liraya yükseldi ve bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

BİTKİSEL ÜRETİM YÜZDE 7,6 ARTTI

Bitkisel üretimde de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artış sağlandı ve 126 milyon 100 bin ton üretim yapıldı.

Bitkisel üretim değeri de aynı dönemde yüzde 24,2 yükselerek 245 milyar 200 milyon liraya ulaştı.

Tarla ürünlerinde yüzde 11,9, meyvelerde yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 0,3 artış gerçekleşti. Geçen yıl 6 milyon 500 bin ton mısır ve 278 bin ton kuru fasulye üretimiyle Cumhuriyet tarihinin bu ürünlerde üretim rekoruna ulaşıldı.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDE DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALDIĞI ÜRÜNLER

Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci, kavun, karpuz, vişne, hıyar, keçiboynuzu ve nohut üretiminde ikinci, mandarin ve elma üretiminde üçüncü, Antepfıstığı, çilek, kestane, ceviz ve mercimek üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor. Şekerpancarında 5'inci, limonda ve üzümde 6'ncı olan ülke, kütlü pamuk üretiminde 7'nci sırada bulunuyor.

DÜNYADAKİ FINDIK ÜRETİMİNİN YÜZDE 69’U TÜRKİYE’DEN

Dünyada yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin ton fındık üretilirken bunun yüzde 69'u Türkiye'de yetiştiriliyor. Ayva üretiminde 666,6 milyon tonluk üretimin yüzde 26'sı da Türkiye'den karşılanıyor.

DÜNYADAKİ KİRAZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 24’Ü TÜRKİYE’DEN

Kiraz üretimi yaklaşık 2,6 milyon ton olarak hesaplanırken bunun yüzde 26'sı Türkiye'de üretiliyor. Dünya incir üretimi 1,3 milyon tonu bulurken, Türkiye yüzde 24 payla bu üründe de ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA KAYISI ÜRETİMİNİN YÜZDE 21'İ TÜRKİYE’DEN

Türkiye, dünya kayısı üretiminin de yaklaşık yüzde 21'ini gerçekleştirerek bu alanda da birinci durumda bulunuyor.

Öte yandan Türkiye, buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayken, meyve üretiminde 5'inci, sebze üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor.

TOPLAM 20 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR GELİR

Ayrıca Türkiye, geçen yıl 205 ülkeye 1.982 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek 20 milyar 700 milyon dolar gelir sağladı.