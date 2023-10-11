Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinde pozitif atmosfer Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'deki temasları sırasında Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temasları kapsamında üst düzey Avrupa Birliği (AB) yetkileriyle görüşmeler yaptı, Brüksel'in en önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel ve Avrupa Politika Merkezi (EPC) etkinliklerine katıldı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Ömer Bolat, AB'de Türkiye ile ilişkiler noktasında oldukça pozitif bir hava olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ilerletme, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları giderme konusundaki samimi isteklerinin AB yetkilileri nezdinde karşılık bulduğunu belirtti.

AB üyesi ülke liderlerinin aralık ayının ortasında Brüksel'de zirve düzenleyeceğini aktaran Bolat, liderlerin, Komisyonun hazırlayacağı yol haritasına göre Türkiye ile ilişkileri nasıl ilerletecekleri konusunda karar alacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikası

Hükümetin haziran ayı başında kurulmasının ardından dış politikada ve dış ekonomik ilişkilerde bütün ortaklar ve dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikası benimsediğine işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

Bu minvalde seçimlerden hemen sonra bizim 60 yıldan bu yana ortaklık anlaşmamız olan ve önemli bir Gümrük Birliği içinde olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleri ve AB yetkilileriyle karşılıklı olarak olumlu bir diyalog ve pozitif atmosfer süreci başlamıştı.

Brüksel'deki toplantılar

AB yetkilileriyle yakın zamanda çeşitli temasları olduğunu, AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis'le Hindistan'daki G20 toplantısında, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile de Ankara ziyaretinde görüştüğünü anımsatan Bolat, Dombrovskis, Varhelyi ve AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ile Brüksel'de ayrı ayrı toplantılar yaptığını anlattı.

Gördüğümüz tabloda bizim Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ilerletme, derinleştirme, Gümrük Birliği'nde ortaya çıkan bazı sıkıntıları kaldırma ve Türkiye-AB diyaloğunu ve daha derin ilişkileri başlatma konusundaki samimi isteğimiz, AB yetkilileri nezdinde de karşılık buldu. Çok sevindirici olan Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilişkiler noktasında oldukça pozitif bir hava var.

Olumlu hava devam ediyor

Brüksel temaslarında, yaz döneminde Komisyon yetkilileri ile yapılan görüşmelerdeki olumlu havanın devamını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bolat, Gümrük Birliği güncellemesi konusunda ortaya çıkan sorunları bir bir aşma isteğini gözlemlediklerini belirtti.

Bolat, AB Komisyonu genişleme raporunun kasım ayında yayınlanacağına ve bu raporun Türkiye kısmının önem taşıdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Aldığımız bilgiler, bu raporda Türkiye'nin yeni dönemde izlediği dış politika, dış ekonomik ilişkiler ve AB ile ilişkiler noktasında olumlu bir gelişmenin yazılacağı şeklinde. Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden ve AB ile ilişkilerde kaynaklanan bazı zorlukları aşma noktasında da olumlu tavsiyeler yapılacağı anlaşılıyor.

Vize, taşımacılık kotaları

Bolat, Türkiye ile AB ülkeleri arasında iş dünyasının karşılaştığı vize, taşımacılık kotaları ve gümrük işlemleri ile ilgili sıkıntılar konusunda görüşlerini ve çözüm isteklerini AB yetkililerine bildirdiklerini vurguladı.

Teknik çalışmalar başladı

Somut olarak teknik düzeyde çalışmaların başladığına işaret eden Bolat, geçen hafta İstanbul'da yetkililer ve heyetler arasında görüşmeler yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

Doğru yoldayız. Böyle adım adım ilerleyeceğiz. Ekonomide ve ticarette daha derin, daha ileri düzeyde ilişkilerimizi geliştirdikçe siyasi açıdan da ihtilafların, sıkıntıların hallolmasını sağlamaya gayret edeceğiz.

"Dış ticaretimiz dengeli gidiyor"

AB'de bir resesyon-ekonomik durgunluk söz konusu olduğunu, talepte azalma yaşandığını, buna rağmen ilk 9 ay itibarıyla karşılıklı ticaretin dengeli gittiğini belirten Bolat, şu ifadeyi kullandı:

AB ülkeleriyle geçen yıl toplam ticaretimiz 196 milyar dolardı ve bizim 10 milyar dolar dış ticaret fazlamız vardı. Bu yıl henüz 12 ayı doldurmadığımız için denge açık mı fazla mı olur bilmiyoruz. Ama kabaca dış ticaretimiz dengeli gidiyor, bunu memnuniyetle ifade edebilirim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)