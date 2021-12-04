Türkiye-ABD ikili ticaretini geliştiren şirketlere ödül

AmCham Türkiye, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketleri ödüllendiriyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen törende ödüller sahibini bulurken önemli açıklamalar da yapıldı.

Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), Türkiye ile ABD arasında iki taraflı ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini bu yıl üçüncü kez ödüllendirdi.

"ÖDÜL TÖRENİ DİĞER ŞİRKETLERE İLHAM OMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmasında, üç yıldır düzenlenen ödül töreninin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketlerin çalışmalarının görünür olması ve diğer şirketlere ilham teşkil etmesi açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda öncelikli başlıklar arasında sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar&Ge, bölgesel yönetim merkezleri ve teknoloji girişimlerinin yer aldığını ifade etti.

"AMCHAM ÜYELERİNE TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMLARI İÇİN DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu bağlamda AmCham ödüllerinde oluşturulan kategorilerin, uluslararası doğrudan yatırım stratejimizle uyumlu olduğunu görmek de ayrı bir memnuniyet kaynağı" diye konuşan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Amcham üyelerine Türkiye’deki yatırımları için azami ölçüde destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

"İKİLİ TİCARETTE ABD, 8’İNCİ SIRADAN 2’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ"

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedefin, her iki taraf için ticari fırsatlar anlamında motivasyon yarattığını belirterek, "İkili ticarette ABD, 8’inci sıradan 2’inci sıraya yükseldi ve Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarlarından birisi." diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ HEM LOJİSTİK HEM AR-GE HEM DE HİZMETTE BÖLGESEL MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Turnaoğlu, Türkiye’yi hem lojistik hem Ar-Ge hem de hizmette bölgesel merkez haline getirmeyi amaçladıklarını hatırlattı. “Bu doğrultuda KOBİ’lerimizi dünyaya açıyor, yeşil üretim dönüşümüne öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN POTANSİYELİNE İNANIYOR"

ABD Ankara Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott Oudkirk ise ABD’nin, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü potansiyeline yönelik değişmez inancına vurgu yaptı.

Oudkirk, "Burada faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, Başkan Biden’ın 'Daha İyisini Yeniden İnşa Et' hedeflerini gerçeğe dönüştürmek üzere onlarla ortaklığa gitmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN ABD ŞİRKETLERİ 50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTI

Türkiye’de faaliyet gösteren 1.800 ABD şirketinin Türkiye ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve 40 binden fazla insanı istihdam ettiğini belirten Oudkirk, "On yıllar boyunca, ilişkimizin üzerinde durduğu bu ortak refah, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğun da temelini oluşturmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖDÜL TÖRENİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

Ödül töreni kamu ve iş dünyasından üst düzey temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Jüri tarafından Türk-Amerikan iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı olarak Onur Ödülü’ne Rahmi Koç layık görüldü.

"I AmChamPion" ödüllerinin jüri üyeleri arasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan (Jüri Başkanı), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Eczacıbaşı Group Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, August Leadership Ortağı Ümran Beba, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Heather Byrnes, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT, Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve freelance gazeteci Şelale Kadak yer aldı.

Türk şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında, ihracat ödülünü Gülsan, Türk start up şirketi ödülünü BlindLook ve ABD'de yılın Türk yatırımcısı ödülünü KordSa aldı.

Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında ise yatırım ödülünü Ford Otosan, bölgesel merkez ödülünü Corteva Agriscience, sürdürülebilirlik ödülünü PepsiCo, çeşitlilik ve kapsayıcılık ödülünü UPS ve inovasyon ödülünü Dow aldı.