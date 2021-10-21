Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında karşılıklı iş birliklerinin geliştirileceği ortak bir bildiri yayınlandı.

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı Jean Lucien Bussa Tongba'nın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE VE AFRİKA'DAN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıda dağıtılan forumun ortak bildirisinde, 45 Afrika ülkesinden katılım olan foruma, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Kalkınma ve ekonomik entegrasyon için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"Forum, Afrika Birliği'nin 2063 gündemine ve Afrika ülkelerinin kapsayıcı büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmasına odaklanan Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne desteğini ifade etmiştir. Forum, Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki önemli rolünü kabul etmiştir. Forum, Türkiye'nin Afrika'da barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini teşvik etme çabalarını ve katkısını takdir etmiştir. Forum, organizatörlere mevcut ortak diyalog platformunu güçlendirmeye devam etmelerini, Afrika-Türkiye geleneksel dostluğunu pekiştirmelerini, karşılıklı stratejik iş birliğini derinleştirmelerini ve Türkiye ile Afrika arasındaki somut iş birliği mekanizmasını geliştirmelerini tavsiye etmiştir."

ÇEŞİTLİ ALANLARDA YATIRIM YAPILACAK

Ortak bildiriye göre forum, özel sektörü öncelikli alanlar olarak teknoloji, turizm, tarım, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri, havacılık, denizcilik, eğitim, sağlık ve net sıfır karbon emisyon alanlarına yatırım yapmaya teşvik etti.

Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika'nın küresel ticaretteki payını artırmanın bir yolu olarak bölgesel tarımsal işleme ve üretim merkezlerinin kurulması yoluyla Afrika'nın tarımsal işleme ve üretim kapasitelerini geliştirmek için Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

AFRİKA ÜLKELERİNE KORONAVİRÜS AŞILARININ TEDARİKİNİN ARTIRILMASI İHTİYACI DA VURGULANDI

Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Forum, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika'nın da ticari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif rol almalarını sağlamak için elverişli bir ortam sağlanmasına olan bağlılığını ifade etmiştir. Forum, ortaklığın faydaları konusunda düzenli halkla iletişim ve farkındalık artırma çabalarının rolünün altını çizmiştir. Forum ayrıca, Afrika ülkelerine koronavirüs aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacını da vurgulamıştır. Forum, karşılıklı yararlı sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve ortaklığı pekiştirmek için bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'nu 2023'te düzenleme hususunda mutabık kalmıştır.”