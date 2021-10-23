Türkiye-Afrika Forumu'nun 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak

Oldukça verimli geçen Türkiye-Afrika Forumu'nun ardından daha önce belirlenen ticaret hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli kararlar alındığını ve iş birlikleri için ortak fikir ve niyet oluştuğunu belirtti.

TÜRKİYE-AFRİKA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ GEÇEN YIL 25 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTI

Karanfil konu ile ilgili, "Hatta bazıları iş birlikleri için somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-Afrika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları aşmıştı. Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik adım oldu." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin ardından İstanbul'da yine kendisinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nun karşılıklı ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

“TÜRKİYE-AFRİKA 3. EKONOMİ VE İŞ FORUMU 50 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HEDEFİ İÇİN STRATEJİK ADIM OLDU”

Murtaza Karanfil, şunları kaydetti: "İki gün süren zirveye 45 Afrika ülkesinden 1.600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanı katıldı, 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlikte çok önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve kritik iş birlikleri için kararlar alındı. Türkiye'nin bölgeye kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altı bir kez daha çizildi. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli kararlar alındı ve iş birlikleri için ortak fikir ve niyet oluştu. Hatta bazıları iş birlikleri için somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-Afrika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları aşmıştı. Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik adım oldu.”

Murtaza Karanfil, zirvede son yıllarda çok güzel gelişmelerin yaşandığı Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini de yeniden ele alma şansı yakaladıklarını bildirdi.

“LİBYA'DA HAYATA GEÇİRİLECEK LOJİSTİK MERKEZİNİN İHRACATÇILARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Karanfil, Libya'da hemen hemen her alanda yatırım imkanı bulunduğunun ve bu ülkenin asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, burada hayata geçirilecek lojistik merkezinin ihracatçıların işini kolaylaştıracağını, bu yöndeki girişimlerinin sürdüğünü aktardı.

Türk iş adamlarını Libya'ya yatırıma ve bu ülke aracılığıyla tüm Afrika ile ticaret yapmaya davet eden Karanfil, Türkiye'nin, Afrika'nın geleceğinde önemli bir söz sahibi olabileceğini kaydetti.