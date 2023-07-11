Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirerek ödemelerin detaylarını aktardı.

AA

Sosyal devletin bir gereği olarak ihtiyaç sahipleri ve aileler desteklenmeye devam ediliyor.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarı 39,3 milyar lirayı aştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, programın bir yıl daha süreceğini bildirdi.

"Toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız"

Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1.250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız.

Çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira ilave destek

Bakan Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını belirtti.

Elektrik Tüketim Desteği ile hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme

Göktaş, açıklamasında ayrıca "Elektrik Tüketim Desteği" ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.

Çocuk Desteği kapsamında bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.