Türkiye, Almanya'ya ihracatını artırmaya devam ediyor

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 arttı.

Almanya'ya ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artışla 1 milyar 644 milyon 24 bin dolara çıkarak rekor seviyeye yükselirken Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı Almanya oldu.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA YABANCI ŞİRKET SAYISINDA LİDERLİK ALMANYA'DA

7 bin 600 şirketle Almanya, Türkiye'de en fazla yabancı şirkete sahip ikinci ülke konumunda. Almanya, Türkiye ile karşılıklı yüksek ticaret hacmine sahip bir ülke olmasının yanı sıra en yüksek yatırım hacmine sahip ülkeler arasında da yer alıyor.

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ REKOR SEVİYEDE

Türkiye'nin 2021'de Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi de 41,1 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye, en büyük pazarı Almanya'ya ihracatta rekorlar kırmaya bu yıl devam ediyor. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artışla 1 milyar 644 milyon 24 bin dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Almanya, geçen ay da Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı. Otomotiv endüstrisi, ülkeye 382 milyon 765 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ardından Almanya'ya, hazır giyim ve konfeksiyon 331 milyon 881 bin dolarlık, demir ve demir dışı metaller 175 milyon 335 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 131 milyon 588 bin dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 109 milyon 994 bin dolarlık dış satım yaptı.

ALMANYA'YA İHRACATTA İSTANBUL SÖZ SAHİBİ

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı, 750 milyon 779 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 210 milyon 528 bin dolarla Bursa, 129 milyon 994 bin dolarla İzmir, 86 milyon 64 bin dolarla Kocaeli ve 70 milyon 105 bin dolarla Manisa takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışında da ipi İstanbul göğüsledi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya ihracatı, şubatta değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 162 milyon 274 bin dolar arttı.