Türkiye atıkları geri dönüştürme üssü olma yolunda Türkiye'de geri dönüşümden elde edilen atıklardan yüzde 99'unu tekrar kullanıma kazandırılıyor.

AA

Hurda atıkların toplanarak, ayrışarak ve dönüşerek ekonomiye kazandırılması konusu yarım asırdır sürdürülüyor ancak günümüzde daha bilinçli ve verimli sonuçların alınmasını sağlanacak bir bilinçle uygulanıyor.

Türkiye atıklardan geri dönüşüm konusunda birçok Avrupa ülkesinden ileri seviyede.

Geri dönüşüm sektörü daha fazla yatırımla bu konudaki ihracatı artırmayı planlıyor.

Hurda atıktan elde edilen ham madde ihracatından 2022'de 1,2 milyar lira kazanıldı

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren, üyelerinin hurda atıktan elde ettiği ham madde ihracatından 2022'de 1,2 milyar liralık gelir sağladığını bildirdi.

Birçok Avrupa ülkesini geride bırakan bu başarı ihracat rakamlarına net bir şekilde yansırken, sektörün ilerlemesi, güncel teknolojilerle donatılması ve bu alanda Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması için de çalışmalar devam ediyor

"Aslına bakarsanız çöp diye bir şey yok"

Fatih Eren, Türk geri dönüşüm sektörüne yönelik zaman zaman gerçeği yansıtmayan eleştiriler yapıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi:

Türkiye'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisleri 'çöp' ithal eden bir sektör olarak gösterilmektedir. Hiçbir sanayici iş insanı, çöpe attığı bir malzemenin vergisini ve nakliyesini ödeyerek satın almaz. Öte yandan, aslına bakarsanız çöp diye bir şey yoktur. Çöp olarak atılan tüm atıkların bugün yüzde 90'ının Türkiye'de geri dönüşümü söz konusudur. Geriye kalan yüzde 10'luk dilimi ise yine biyokütle tesislerinde yakılarak enerjiye dönüştürülmektedir.

"Türkiye 2040'a kadar dünyanın üretim üssü olabilir"

Eren, Türkiye'nin, üretimde sahip olduğu avantajlara işaret ederek, bu avantajlar sayesinde Avrupa'nın üretim üssü olmaya aday ülkeleri arasında gösterildiğini bildirerek, "Teknolojik gelişim ve yatırım bu hızla giderse 2040 yılına kadar Türkiye bambaşka bir çehreye bürünerek Avrupa'daki birçok ülkenin üretim üssü haline gelebilir." ifadesini kullandı.