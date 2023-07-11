Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yönetmelik düzenlemesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve nadir toprak elementlerine ilişkin bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.

AA

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun nadir toprak elementlerine ilişkin konulara ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik unvan değişikliği ve iptallere ilişkin hükümler içerdi.

Kararlara göre, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliği ve Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin de yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Yürürlükten kaldırılan diğer yönetmelikler

Buna göre; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerjisi Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.