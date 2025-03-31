Türkiye, Avrupa Birliği’nin Safe2Eat Gıda Güvenliği kampanyasına katıldı

AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yürütülen “Safe2Eat” kampanyasına bu yıl dahil olduğunu açıkladı. Kampanya, gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı, tüketicileri bilinçlendirmeyi ve sağlıklı gıda seçimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bakan Yumaklı, kampanyanın 2020’den bu yana EFSA tarafından yürütüldüğünü belirterek, bu yıl Türkiye’nin de aday ülkeler arasında yer aldığını duyurdu. Toplam 23 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek bu iletişim kampanyasıyla, bilimsel verilere dayalı doğru gıda uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kampanya çerçevesinde, vatandaşlarımızın gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak için belirli temalar etrafında bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz.

TÜRKİYE'DE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN 6 TEMEL BAŞLIK

Türkiye, Safe2Eat kampanyası kapsamında odaklanacağı altı ana temayı belirledi:

Gıda kaynaklı hastalıklar



Güvenli gıda hazırlama yöntemleri



Gıda katkı maddeleri hakkında doğru bilgiler



Etiket okuma alışkanlıklarının teşvik edilmesi



Gıda alerjenleri konusunda farkındalığın artırılması



Gıda israfını önleme yolları

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin bu konular üzerine yoğunlaşarak halkı bilinçlendirmek için çeşitli iletişim ve eğitim faaliyetleri düzenleyeceğini belirtti.

TÜKETİCİLER İÇİN BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Gıdalarda kullanılan katkı maddelerine yönelik yanlış algıları düzeltmek, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve bilinçli gıda seçimlerini teşvik etmek kampanyanın en önemli hedeflerinden biri olacak.

Gıda etiketlerini okuma alışkanlığı yaygınlaştırılacak: Tüketicilerin, gıdaların içeriğini daha iyi anlayarak bilinçli tercihler yapmaları sağlanacak.



Alerjen farkındalığı artırılacak: Özellikle yumurta, süt, fındık, gluten gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilecek bileşenler hakkında bilgi verilecek.



Gıdaların doğru saklanması ve hazırlanması öğretilecek: Gıda güvenliğinin sağlanması için saklama, pişirme ve hijyen konusunda bilinçlendirme yapılacak.

KAMPANYA SOSYAL MEDYA VE İŞBİRLİKLERİYLE YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık, kampanya süresince etkili bir iletişim stratejisi izleyecek. Bu kapsamda:

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında bilgilendirici içerikler paylaşılacak.

https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ adresinden güncel bilgilere ulaşılabilecek.

Marketler, restoranlar ve gıda sektörü paydaşlarıyla işbirlikleri kurularak kampanyanın daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanacak.

Türkiye’nin Safe2Eat kampanyasına katılımı, gıda güvenliği bilincini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Gıda güvenliğini teşvik eden bu girişim, hem vatandaşların sağlıklı tercihler yapmasını kolaylaştıracak hem de gıda sektöründe bilinçli üretim ve tüketim anlayışının güçlenmesine katkı sunacak.