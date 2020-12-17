Türkiye, Avrupa'da salgında elektrik talebinden en az etkilenen ülke oldu

Türkiye, Avrupa'da salgında elektrik talebinden en az etkilenen ülke oldu

Koronavirüs salgını üretimi yavaşlatınca ülkelerin elektrik talebi de azaldı. Bu durum Avrupa'da üretime daha çok devam ettiği için en az Türkiye'yi etkiledi.

Türkiye'nin elektrik talebinin yıl sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 0,3 azalarak 271,2 teravatsaat seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Türkiye, bu yıl elektrik talebinde gerçekleşmesi beklenen yüzde 0,3'lük düşüşle Avrupa'da bu anlamda koronavirüs salgınından en az etkilenen ülke olacak.

ELEKTRİK TALEBİNDE DALGALANMA YAŞANDI

Ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden olan elektrik talebinde, birçok ülkede salgını önlemek için uygulanan tedbirlere bağlı olarak büyük dalgalanma yaşandı.

FAALİYET YAVAŞLAYINCA ELEKTRİK TALEBİ DE YAVAŞLIYOR

Bu kapsamda alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasının etkisi, yıl sonu itibarıyla elektrik talebinde de görülecek.

ELEKTRİK TALEBİNDE YÜZDE 2 AZALIŞLA SON 50 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Uluslararası Enerji Ajansı Elektrik Piyasası Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, salgına karşı alınan önlemler neticesinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralması beklenirken, elektrik talebinde yüzde 2 azalışla son 50 yılın en büyük düşüşü görülecek. Bölgesel bazda en büyük düşüş ise yüzde 4 ile Avrupa'da gerçekleşecek.

AVRUPA ÜLKELERİNDE ELEKTRİK TALEBİ GERİLEME ORANLARI

Avrupa'da bu yıl elektrik talebi geçen yıla kıyasla Finlandiya'da yüzde 6,9, İngiltere, Avusturya ve İtalya'da yüzde 6, İspanya ve Slovenya'da ise yüzde 5,7 gerileyecek. Yunanistan'ın elektrik talebinin söz konusu dönemde yüzde 5,4 azalacağı öngörülürken, Fransa'nın talebi yüzde 5,3 ve Almanya'nın elektrik talebi ise yüzde 4,8 düşecek.

AVRUPA'DA ELEKTRİK TALEBİ SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKE: TÜRKİYE

Türkiye ise bu yıl Avrupa'da elektrik talebi salgından en az etkilenen ülke olacak. Türkiye'nin elektrik talebi bu yıl 2019'a göre yüzde 0,3 azalarak 271,2 teravatsaat seviyesinde gerçekleşecek.

Dünyanın elektrik talebi, ekonomide beklenen yüzde 5,2'lik toparlanmanın etkisiyle 2021'de büyüme eğilimine girecek ve yüzde 3 artış gösterecek.

Avrupa'nın elektrik talebi ise gelecek yıl ortalama yüzde 2,5 büyüyecek. Elektrik talebi, İspanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2,5, İngiltere ve İtalya'da yüzde 2,1, Almanya'da yüzde 1,7 artış gösterecek.

Türkiye'nin elektrik talebi ise 2021'de 2020'ye kıyasla yüzde 2,4 artarak 277,7 teravatsaat olacak.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ŞAMPİYONU YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bu yıl Avrupa'nın elektrik tedarikinde en büyük payı yenilenebilir enerji kaynakları alacak. Söz konusu kaynaklar, yıl sonu itibarıyla Avrupa'daki elektrik üretiminin yüzde 42'sini karşılayacak.

Kömürün Avrupa'nın elektrik üretimindeki payı tarihindeki en büyük düşüşle yüzde 15'e gerileyecek.

Avrupa'da nükleerden elektrik üretimi ise yüzde 12 azalarak son 20 yılın en düşük seviyesini görecek.