Türkiye, Avrupa'ya 60 yılı aşkın süredir kurbağa ihraç ediyor

Salyangoz ve kurbağa gibi ihraç ürünlerinin bazıları iç piyasada hiç tüketilmezken uzun yılardır dünyanın çeşitli noktalarına gönderilmeye devam ediliyor.

Türkiye'nin bazı deniz ürünleri şirketleri, uzun yıllardır iç piyasada tüketilmeyen ancak dışarıda rağbet gören ürünlerin ihracatını yapıyor. Balıkçılar, avcılar ve köylüler de bu ürünleri toplayarak geçimini sağlıyor.

Dedesi balıkçılığı büyükbabasından öğrendi

Bunlardan biri 1960'larda Fransa ile başladığı kurbağa ihracatını, 60 yılı aşkın zamandır sürdürüyor. Şirket yetkililerniden Oğulcan Kemal Sagun, 1950'lerden bu yana su ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini, dedesi Hüseyin Sagun'un da büyük dedesinden öğrendiği balıkçılığı o tarihlerde Samsun'dan İstanbul'a gelerek büyüttüğünü anlattı.

Su kurbağası, deniz salyangozu, karides ve yengeç yetişen ürünlerden

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 15 tesiste faaliyetlerinin sürdüğünü, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirten Sagun, orkinos, çipura, levrek, alabalık, Türk somonu, su kurbağası, deniz salyangozu, karides ve yengeç gibi ürünlerin yetiştiriciliğini yaptıklarını söyledi.

Orkinoslar Japonya'ya gidiyor

İsviçre'den Japonya'ya 40 kadar ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Sagun, üretim, satış ve ihracatını yaptıkları ürünlerin başında orkinosun geldiğini, bu ürünün yüzde 90'ını Japonya'ya ihraç ettiklerini dile getirdi.

"Alabalığından somon ürettik"

Sagun, son 4-5 yılda popülaritesi hızla artan Türk somonu üretiminde de Türkiye'nin Avrupa'da Norveç'ten sonra en büyük ikinci aqua kültür yetiştiricilik ülkesi olduğunu ve aynı familyadan olan alabalığı somon haline getirmenin önemli bir başarı olarak gördüklerini iletti.

"Kurbağalar Fransa ve İsviçre'ye ihraç ediliyor"

Sagun, 1950'lerin başında başlayan ihracat öykülerini şöyle anlatıyor:

"O dönemde Trakya bölgesinde su kurbağası toplayarak Fransa'ya ihraç etmeye başlıyor. Ne zaman? 1960'ların başında. Şirketimizin ihracatı aslında o zaman başlıyor. Kurbağa ihraç ettikleri yerlerden diğer deniz ürünlerinin talep edilmesine göre dönüyorlar. Su kurbağasını Fransa ve İsviçre yiyor. Bunu dünyanın diğer ülkelerine satmak kültürel açıdan biraz zor. Biz de işlenmiş ve yarı mamul su kurbağası ihracatını halihazırda Fransa ve İsviçre'ye yapıyoruz."

"Deniz salyangozu, kurbağa ve kerevitleri k ooperatiflere üye balıkçılar, köylüler ve avcılar topluyor"

Deniz salyangozu, kurbağa ve kerevit gibi balık dışındaki ürünlerin büyük kısmının müstahsiller aracılığıyla toplandığını dile getiren Sagun, şunları kaydetti:

"Kooperatiflere üye balıkçılar, köylüler ve yabani avcılık yapanlar toplar bu ürünleri. Biz de müstahsillerden alır, müşterinin talebine göre işler, paketler ve ihracatını gerçekleştiririz. Bu ürünlerde çiftlik üretimi çok söz konusu değil. Bizim bir kurbağa çiftliğimiz var ancak bu, boş ve avcılığın yasak olduğu sezonlarda yetiştirip ihraç etmek üstüne. Yılın geneline baktığınızda bunu müstahsillerden, avcılardan topluyoruz."





"İşlenip şişe takılan kurbağa bacağı çok değerli"

Sagun, kurbağa ihracatının balığa göre düşük kaldığını belirterek, "Yıllık kurbağa ihracatının 15-20 milyon dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. Belirli bir pazarın dışına çıkılamaması ve yabani avcılığa bağlı olduğu için büyük gelişimlere çok açık değil. Kurbağa tüm olarak da kesilip temizlenerek sadece bacak olarak da ihraç ediliyor. Şişlere takıp bacak halinde ihracatı da var. Kurbağanın en değerli ihracatı, ürünün işlenerek şişlere takılmış bacak şeklindeki hali." diye konuştu.