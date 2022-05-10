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    Türkiye, Avrupa'ya boru hatlarıyla hidrojen ihraç edecek

    Türkiye'nin, Avrupa'nın çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu hidrojenin boru hatlarıyla taşınmasında öne çıkan ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.
    • 10.05.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:06
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    Türkiye, Avrupa'ya boru hatlarıyla hidrojen ihraç edecek

    Ağır sanayide ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlar yerine hidrojenden karşılanması çevre için önemli.

    Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı kapsamında hazırlanan "Güneş Enerjisinden Çelik" başlıklı rapora göre de Avrupa ülkelerinin ağır sanayilerde kullanmak üzere fosil yakıtlı enerji kaynaklarından uzaklaşıp, çok daha temiz kaynaklara ulaşmak hedefleniyor.

    Avrupa Birliği (AB), sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı taahhüt ettiği "Fit for 55" anlaşması kapsamında, 2030'a kadar 5,6 milyon ton yeşil hidrojen üretmeyi hedefliyor.

    Elektroliz yatırımları için 1,2 milyar euroya ihtiyaç var

    Rapora göre, AB ülkelerinde çelik üretimi enerji yoğun sektörlerin başında geliyor. Temiz enerji ve hidrojen kullanarak yıllık 4 megaton ham çelik üretimi için 1,2 ile 1,3 gigavat elektroliz kapasitesine ihtiyaç bulunuyor. Bu büyüklük için 3,3 milyar avro sermaye yatırımı gerekiyor. Bu yatırımın 1,2 milyar euroluk bölümünü elektroliz yatırımları oluşturuyor.

    Hidrojen ithalatında boru hatları alternatifi

    Avrupa ülkeleri, ağır sanayide ihtiyaç duyduğu hidrojeni, yüksek elektroliz maliyetleri sebebiyle özellikle çelik üretiminde kullanacağı hidrojenin boru hatlarıyla taşınmasını da alternatifler arasında değerlendiriyor.

    AA'nın haberine göre, raporda enerji fiyatlarının minimumda düşünüldüğü "düzenlenmiş senaryoya" göre hidrojen üretiminin kilogram başına 1,5 avro, "yüksek fiyatlı senaryo" kapsamında ise kilogram başına 3 euro olarak hesaplanıyor.

    hidrojen

    Türkiye ithal edebilecek ülkeler arasında

    İthal edebileceği ülkeler arasında Türkiye, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Norveç ve Ukrayna bölgeleri ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ise 7 bölgesinde hidrojen üretimi için gerekli yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor. Ayrıca Türkiye diğer bölgelerle kıyaslandığında kara ve boru hattı bağlantıları açısından avantajlı bir konumda bulunuyor. Bu nedenlerle diğer seçenekler arasında Türkiye öne çıkıyor.


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