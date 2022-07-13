Türkiye-BAE uzay alanında iş birliğine gitti

İstanbul'da bulunan bakan düzeyinde BAE yetkilileri Bakan Mustafa Varank ile yatırım çalıştayına katılmışlardı. Ardından uzay alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye-BAE arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.



Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yatkilileri katıldı.

İmza töreninde, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü Salem Butti Salem Al Qubaisi hazır bulundu.

Anlaşma Türkiye Uzay Ajansı ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı arasında

İHA'nın haberine göre, çalıştay kapsamında TUA ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA) arasında “Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri Ve Uygulamaları Alanlarında” iş birliği zaptı imzalandı.

Anlaşma ile iki ülke insan kaynağı yetiştirecek

Bu iş birliği zaptı ile uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.

Ayrıca anlaşma ile şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda da iş birliği hedefleniyor.

Ortak Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.





