Türkiye Bankalar Birliği 65'inci Genel Kurulu

TBB Genel Kurulu'nda finans dünyasının sorunları ve Türkiye'nin ekonomik çerçevesi gözler önüne serilecek.

Türk bankacılığına yön veren kurum olan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu gündemi ilgi ile takip edildi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, toplantıda bir açıklama yaparak; mart itibarıyla bankacılık sektörünün bilançosunun 10 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Bilançonun milli gelire oranı yüzde 120'nin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 110'un üzerindeyiz." dedi.

Genel kurulun açılışında konuşan Çakar, dünya ekonomisinde geçen yıl yaşanan toparlanmadan, istihdamdaki ve uluslararası ticaret hacmindeki artıştan, geliri ve talebi destekleyici politikalar ile düşük fonlama faizinin toparlanmayı hızlandırmasından bahsetti.

Çakar, enflasyon üzerindeki baskıların arttığını, enerji fiyatlarının yükseldiğini, enflasyonun gelişmiş ülkelerde 1983'ten sonraki en yüksek düzeyine çıktığını bildirdi.

"Bankacılık sektörünün bilançosu 10 trilyon lirayı aştı"

Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "2022 Mart itibarıyla bilançomuz 10 trilyon lirayı aştı. Bilançonun milli gelire oranı yüzde 120'nin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 110'un üzerindeyiz. Nisan 2022 itibarıyla krediler 5,6 trilyon lira, menkul kıymetler portföyümüz ise 1,7 trilyon lira seviyesindedir. Bilançomuzun yüzde 70 kamuya ve diğer müşterilerimize kredi olarak, doğrudan ekonomik faaliyetin finansmanında kullandırılmıştır." diye konuştu.

Kredilerin hep ulaşılabilir olduğunu belirten Çakar, nisan ayı itibarıyla 12 aylık dönemde kredilerin yüzde 48 arttığını, kredilerin milli gelire oranının yüzde 66 olduğunu söyledi.

"Kaynaklar daha fazla reel sektörün kullanımına yönlendirildi"

TBB Başkanı Çakar, ticari kredilerin payının yüzde 81 olduğunu, KOBİ'lerin toplam kredilerden yüzde 24 pay aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari kredilerin payı 2021 üçüncü çeyreğinden beri 4 puan arttı. Kaynaklar, daha fazla reel sektörün kullanımına yönlendirildi. İlk çeyrek sonunda ticari krediler içinde en büyük pay yüzde 28 ile imalat sanayindedir. Üretimin, ihracatın ve istihdamın belkemiğini oluşturan çok sayıdaki sektöre kullandırılan kredilerin payının arttırılmasının öneminin farkındayız. Ticari krediler içerisinde ticaret sektörü yüzde 16, inşaat yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 paya sahiptir."





"İlk çeyrekte net kâr yüksek hızda arttı"

TBB Başkanı Çakar, bu yıl net kârın öz kaynaklara olan katkısında iyileşme görüldüğünü, ilk çeyrekte net kârın yüksek hızda arttığını aktararak, "Bunda, enflasyona endeksli menkul kıymetler, fonlama maliyetinin düşmesi, aktiflerin vadesinin kaynaklardan daha uzun olması, faiz getirili aktiflerin ve büyümeye bağlı olarak finansal hizmetlere olan talebin artması etkili olmuştur." dedi.