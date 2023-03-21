Türkiye'de bir yılda Rus ortaklı şirket sayısı 8 kat arttı 2022 yılında Türkiye’de kurulan Rus ortaklı şirketlerin sayısı 8 kat artarak 177’den 1.363’e yükseldi.

Türkiye'de yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor.

Türkiye'ye ilgi gösteren ülkelerin arasında Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya da yer alıyor.

2022 yılında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı yüzde 49,8 oranında arttı.

Bu şirketlerin yüzde 61,9'u İstanbul kurulurken son bir yılda Rusya ortaklı şirketlerin sayısı 177'den 1.363'e çıktı.

Rusya ve İran ortaklı şirketler ilk sırada

Rusya ve İran ortaklı şirketler 1.363 ve 1.300 şirket sayısı ile ilk iki sırada yer alırken Irak, Mısır, Suriye ve Ürdün'ün de ilk 10 içinde bulunduğu, dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinin ağırlıkta olduğu görüldü.

Diğer taraftan, İstanbul'un arkasından 1.648 şirket sayısı ile Antalya ikinci sırada geldi Antalya'da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son bir yılda yüzde 127,3 oranında arttı.

Doğrudan yabancı yatırım girişleri 13 milyar dolar oldu

TEPAV Doğrudan Yatırımlar bültenindeki bilgilere göre, 2022 yılında doğrudan yabancı yatırım girişleri 13 milyar dolar, yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 5 milyar dolar oldu.

Net girişler ise 8,1 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 17,4 üzerinde gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda ise doğrudan yatırım kaynaklı net sermaye girişi 1,8 milyar dolar ile sınırlı kaldı.

Yabancılara yapılan konut satışı

2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı yüzde 15,1 artmış ve 68 bin 210'a yükseldi; özellikle Rusya ve Ukrayna uyruklu vatandaşlara satışlardaki hızlı artışlar dikkat çekti.

Konutların 16 bin 312'sini Ruslar aldı

Söz konusu konutların 16 bin 312'si Rusya, 8 bin 223'ü İran ve 6 bin 241'i Irak uyruklu vatandaşlar tarafından satın alındı.

Rusya (yüzde 203,3) ve Ukrayna (yüzde 106,6) vatandaşlarının konut alımları son bir yılda önemli oranda arttı.

Satışların 24 bin 953'ü İstanbul, 21 bin 860'ı ise Antalya'da yapılmıştır. Antalya ve Mersin'de yabancılara yapılan konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 76,5 ve yüzde 71,7 arttı.