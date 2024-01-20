Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile dünya lideri

Türkiye'nin enerji politikasında bor yatakları önemli bir yer tutuyor.
Türkiye, ayrıca bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile küresel liderliğini sürdürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı.
Türkiye'de, bor yatakları Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te
Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.
Borun kullanım alanları
Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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