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Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile dünya lideri

Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile dünya lideri Dünya bor rezervinin yüzde 73,2’sine sahip olan Türkiye, 2023 yılında da yüzde 63’lük pazar payı ile liderliğini sürdürdü.