Türkiye, çocuk işçi sorununu mesleki eğitimle aşmaya çalışıyor Çocuk yaşta çalışmanın getirdiği ağır yükü ülkemizde 720 bin çocuk sırtlanıyor. Dünyadaki bu sayı ise 160 milyon civarında.

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Bir yandan çırak bulunamadığı için bazı meslekler yok olma tehlikesi altında, diğer yandan da çocuk işçilerin zorlu yaşam şartları günümüzün değerleri ile ters düşüyor.

Ülkemizde çıraklığın azalması zorunlu okula gitme yaşının artmasından ve çocukların çıraklık gibi zor bir aşamayı yaşamak istememesinden kaynaklanıyor.

Bu sorunun meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezleri ile çözme yoluna gidiliyor.

"Çocuklarımızın eğitimlerinden ve çocukluğundan mahrum kalmaması için çalışıyoruz"

UNİCEF işbirliği neticesinde çocuk işçiliğiyle mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konu ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında UNICEF ile birlikte eğitimlerimizi, iş yeri ziyaretlerini her geçen gün daha da artırarak sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerinden ve çocukluğundan mahrum kalmaması için tüm üyelerimizi, işçileri, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı, insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın yararına gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.

"Çocuk işçilerin en az yarısı tehlikeli işlerde çalışıyor"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu bilgileri verdi:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi, TÜİK’in 2019 verilerine göre ise Türkiye’de 720 bin çocuk işçi var. Günümüzde çocuk işçiliğinin en önemli nedenleri arasında yoksulluk, sosyal tutum, hızlı nüfus artışı gibi nedenler yatıyor. Çocuk işçiler en çok sanayi ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu çocuk işçilerin yarısı ise ne yazık ki tehlikeli işlerde çalışıyor. Ülkemizin ve dünyanın kanayan yarası olan çocuk işçiliğinin önüne geçmek için TESK olarak kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. Çocukların geleceğine ışık tutmak için bu güne kadar pek çok eğitim seminerleri düzenleyerek farkındalık bilinci oluşturduk. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

“Mesleki eğitim geleceği karatmadan meslek öğretir”

Çırakların çocuk işçi değil meslek öğrenen öğrenciler olduğunu vurgulayan Palandöken, sonunu çözümünü şu sözlerle aktardı: