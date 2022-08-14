Uşak'ta düzenlenen çörek otu hasadına katılan yetkililer, çiftçiye tohum müjdesi verdi.

Türkiye'de çörek otu üretiminde kullanılan arazilerin ise yüzde 27’si Uşak’ta ve bu araziden üretimin yüzde 32'si elde ediliyor.

Uşak Valisi Turan Ergün Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Kökez köyüne giderek, Uşak için önemli bir yere sahip olan çörek otu hasadına katıldı.

"Çörek otu üretiminde kullanılan arazilerin yüzde 27’si Uşak’ta"

Burada Uşak Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan’dan çörek otu üretimi hakkında bilgiler alan Turan Ergün, Türkiye’de üretilen çörek otunun yüzde 32’si gibi ciddi bir rakamının Uşak’tan çıktığını ve çörek otu üretiminde kullanılan arazilerin ise yüzde 27’sinin Uşak’ta yer aldığını söyledi.

“‘Tohum alamıyorum’ diyen çiftçi kalmayacak”

İHA'nın haberine göre, Vali Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan çalışmaların ardından Uşak’ta “Bundan sonra özellikle belli bir ölçekteki çiftçimize tohum ve gübre desteği vermeye devam edeceğiz Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte. Ben tohum alamıyorum.” diyen çiftçi kalmayacağını söyledi.

Türkiye çörek otu üretiminin yüzde 32’si Uşak’tan VİDEO

