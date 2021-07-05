Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında 9'uncu sıraya yükseldi

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020'ye göre, Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında iki sıra yükselerek 9'uncu ihracatçı ülke oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020" çalışmasında ülkemizin sektördeki yerini ortaya koydu.

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887 milyar 900 milyon dolara indiği 2020 yılında, Türkiye’nin 21 milyar 200 milyon dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9'uncu ihracatçı ülkesi olduğu kaydedildi.

ABD 2020 YILINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI OLDU

Raporda, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bilgiler öne çıktı:

"Dünya inşaat malzemeleri ihracatında en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdüren Çin’in ihracatı 219 milyar 800 milyon dolara çıktı. Türkiye 21 milyar 160 milyon dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye, 2019 yılında 11’inci sıradaydı. Türkiye 2020 yılında 7 milyar 30 milyon dolar ithalatı ile 33’üncü büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2019 yılına göre 4 sıra yükseldi. 2020 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre yüzde 9,1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2020 yılında cari fiyatlarla yüzde 8,1 büyüdü ve 408 milyar lira olarak gerçekleşti. ABD 2020 yılında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olurken, ardından İsrail ve Almanya sıralandı."





TÜRKİYE’NİN DÜNYA İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATINDAKİ PAYININ YÜZDE 2,38’E ÇIKTI

Raporda, Türkiye’nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payının yüzde 2,38’e çıktığı vurguladı.

İç pazarın ithalat ile karşılanma oranının yüzde 12,1’e çıktığını bildirilen raporda, "İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2020 yılında 14 milyar 130 milyon dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2020 yılında ihracat miktar olarak yüzde 16,2 artarak 59 milyon 960 bin tona yükseldi, ithalat ise yüzde 4,8 artarak 2 milyon 65 milyon tona çıktı." ifadelerine yer verildi.