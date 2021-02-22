Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, e-ticaret hacminin Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğine video konferansla katıldı.

YÜZDE 93 ARTIŞ

Burada bir konuşma yapan Varank, pandemiyle birlikte Türkiye'de e-ticarette rekor kırıldığını söyledi.

Varank, "Uzaktan alışveriş, pandemi ile birlikte insanımızın hayatına daha yoğun bir şekilde girmiş durumda. Artık daha az nakit kullanıyor, kartla daha fazla alışveriş yapıyor. E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi. Dijitalleşme alanındaki bu ani değişim, kayıt dışılığı önlemesinden verginin tabana yayılmasına kadar birçok faydalı dışsallıklar doğuruyor." dedi.

Türkiye e-ticarette rekor kırdı: Yüzde 93 artış ViDEO