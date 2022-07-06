- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar
- 06.07.2022 - 11:18
- Güncelleme : 06.07.2022 - 11:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ve yatırım ortamından istihdam artışına, ticari kredilerden tasarrufların değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) vergi düzenlemelerine kadar "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında atılan bazı adımları sıraladı.
6 maddede Türkiye Ekonomi Modeli
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında 6 başlık altında toplanan adımlar sıralandı. Bu kapsamda alınan kararlar şöyle sıralandırıldı:
1- İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı.
- Bu kapsamda, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya başlandı.
- Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi.
- Teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlandı.
2- Ticari krediler, ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılıyor.
- Bu kapsamda, yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu Destek Paketi devreye alındı.
- İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı uygulamaya geçti.
- Konutlarda yüzde 45'e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi hayata geçirildi.
3 -Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı.
- Bu kapsamda, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71'den yüzde 58'e düşürüldü.
- Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6,6 milyar liralık talep toplandı.
4- Tüm rafinerilerin dahil olduğu "Altın Tasarruf Ekosistemi" kurularak yastık altındaki fiziki altınlar ekonomiye kazandırıldı.
5- BES'teki devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.
6- Vergi düzenlemeleriyle Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesapları teşvik edildi.
- Bu kapsamda, Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.
- Portföyünde Türk Lirası cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanındı.
- Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında yüzde sıfır stopaj uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı.
- Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar yüzde 10'dan yüzde sıfıra indirildi.
- Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranı sıfırlandı.
- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarını kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında Türk Lirasına çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemeleri yapıldı.
- Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranı sıfırlandı.