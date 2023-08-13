Türkiye ekonomisinde hareketli hafta geride kaldı! Borsa İstanbul 8 haftadır yükselişte Geçen hafta Türkiye'nin ekonomi gündemi, açıklanan verilerle hareketli gelişmeler yaşadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 7.766,12 puana yükselerek rekor tazelemesi ise en önemli olaylar arasında yer aldı.

AA

Türkiye ekonomisi açısından açıklanan veriler ve beyanatlarla hareketli bir hafta geçirildi.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,24 değer kazanarak 7.714,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Böylece Borsa, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.766,12 puana taşıma başarısını gösterdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye hakkındaki değerlendirmesi yürütülen politika ve ekonomi yönetimi açısından olumlu bir izlenim verildiğine işaret olarak kabul edildi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolarla Ekim 2021'den bu yana ilk defa fazla verdi.

Cari işlemler hesabı 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı tek hanede

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla, yüzde 9,6'ya yükseldi.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta yurt içinde salı konut satışları ile bütçe dengesi, çarşamba konut fiyat endeksi ve cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek