Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı yarın belli oluyor

Tüm piyasalar ikinci çeyrek büyüme rakamlarına odaklandı. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.
İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor.
Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer alıyor.
2024 TAMAMINA YÖNELİK BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,24
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 düzeyinde bulunuyor.
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