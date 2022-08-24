Türkiye'de istihdam, yatırım, ihracatı önceleyen ve büyüme odaklı ekonomi politikası yürütülüyor. Bu politikanın sonuçları ikinci çeyrek büyüme rakamı ile netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek GSYH verilerini 31 Ağustos, Çarşamba günü açıklayacak.

İlk çeyrekte ekonomi yüzde 7,3 büyümüştü. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Veri açıklanmadan önce çeşitli kurumlar düzenledikleri anketlerle büyüme rakamını tahmin etmeye çalışıyor.

İkinci çeyrekte büyüme beklentisi yüzde 7,5

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, veri öncesinde ikinci çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 7,3 seviyesinin üzerinde büyüme beklediklerini söyledi. Güçlü ihracat ve iç talep desteğiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi bekleniyor.

Reuters'in anket sonucu: Y üzde 5 ila 8,7 bandında

Reuters'ın 13 kurumla yaptığı ankete göre 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 5 ila yüzde 8,7 bandında yer alıyor.

TCMB faizi indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren ekonomi politikası çerçevesinde politika faizini geçen sene yüzde 19'dan indirmeye başlamıştı. Bu ay ise TCMB, iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini destekleme amacı ile politika faizini yüzde 13 seviyesine çekti.

Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2021 ikinci çeyrekte yüzde 21,7, 2021'in tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

2022 büyüme beklentisi yüzde 4

Birçok ekonomist, güçlü ihracat performansı ve iyi geçen turizm sezonu sonrasında potansiyelinin üstünde büyüyen ekonominin iç ve dış talebin ikinci yarıda yavaşlama eğilimine girebileceğine dikkat çekiyor. İkinci yarıda beklenen yavaşlama ile 2022'nin tamamında ise büyümenin yüzde 4 olması tahmin ediliyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun 2022 GSYH büyümesi için medyan tahmini yüzde 4 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 3,3 ila yüzde 5 arasında yer alıyor.