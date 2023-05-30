Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da duyurulacak.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine denk gelen ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da resmi internet sitesinden açıklayacak.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların 2023 yılına ait büyüme beklentilerinin düşürüldüğü bir ortamda açıklanacak rakam merakla bekleniyor.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

Büyüme beklentisi yüzde 3,74

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.