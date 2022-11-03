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- Türkiye, fındıktan 2 ayda 314,9 milyon dolar kazandı
Türkiye, fındıktan 2 ayda 314,9 milyon dolar kazandı
Türkiye'nin fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314 milyon 938 bin 169 dolar kazandığı açıklandı.
- 03.11.2022 - 12:19
- Güncelleme : 03.11.2022 - 12:33
Fındıklar toplandı, kurutuldu ve ihracata başlandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de ihracattan iki ayda elde edilen kazanç bilgisini aktardı.
İhracatçılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 2 ayı olan 1 Eylül-31 Ekim 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Sadece iki ayda 56 bin 662 ton fındık satıldı
AA'nı haberine göre, Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 2 ayında yurt dışına 56 bin 662 ton fındık satarak 314 milyon 938 bin 169 dolar gelir elde etti.