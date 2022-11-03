Türkiye, fındıktan 2 ayda 314,9 milyon dolar kazandı

Türkiye'nin fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314 milyon 938 bin 169 dolar kazandığı açıklandı.

Fındıklar toplandı, kurutuldu ve ihracata başlandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de ihracattan iki ayda elde edilen kazanç bilgisini aktardı.

İhracatçılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 2 ayı olan 1 Eylül-31 Ekim 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Sadece iki ayda 56 bin 662 ton fındık satıldı

AA'nı haberine göre, Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 2 ayında yurt dışına 56 bin 662 ton fındık satarak 314 milyon 938 bin 169 dolar gelir elde etti.