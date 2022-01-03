Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması

"Ekmeğe zam gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Makul seviyede olması için çalışacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı...

Memur ve emeklilerin zam oranının da belli olduğu enflasyon rakamları, beraberinde birtakım artışları da getirecek.

Tüketiciler, en çok ekmeğe zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Konu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'ya soruldu.

“Ekmeğe zam gelecek mi?” sorusuna yanıt veren Balcı, “Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil.

"ZAM YOK AMA TALEP OLACAKTIR"

Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz.” dedi.