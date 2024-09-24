Türkiye fuar alanları büyüklüğünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu Türkiye fuarcılık alanında ilerleme kaydediyor. Ticaret Bakanlığı, yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'nin fuar alanları büyüklüğü bakımından Avrupa'da ve dünyadaki konumunu aktardı.

AA

Ticaret Bakanlığı, dünyadaki fuar alanlarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Türkiye, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya çapındaki alanların yüzde 1,7'sine, Avrupa'dakilerin ise yüzde 4,54'üne ev sahipliği yapıyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin fuar alanları büyüklüğü bakımından Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu ülke konumunda olduğunu bildirdi.

YENİ FUAR ALANLARI GELİŞTİRİLİYOR

2023-2024 dönemi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda yer alan ve Bakanlık sorumluluğunda yürütülen "Yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi" eylemi kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarıyla bir araya geliniyor.

İSTANBUL FUAR MERKEZİ DÜNYANIN 14'ÜNCÜ BÜYÜĞÜ OLACAK

Oluşturulan teknik komiteler marifetiyle hazırlanan raporda, dünyada öne çıkan fuar alanlarının yapımında uygulanan alternatif modeller ortaya konulacak. Teknik komite üyelerinin görüşlerinin alınmasını müteakip, rapor taslağının yakın zamanda YOİKK Sekretaryasına sunulması planlanıyor. İstanbul Fuar Merkezi, genişletme çalışmaları tamamlandığında dünyanın en büyük 14'üncü fuar alanı haline gelecek.

HEM TANITIM HEM DÖVİZ FIRSATI

Fuarcılık sektörünün, ihracata doğrudan ve dolaylı katkısını artırma, dış pazarlara açılma, uluslararası rekabet gücünü geliştirme ve pazar payını büyütme amaçları bulunuyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler Bakanlık tarafından destekleniyor. Destekler yoluyla fuar organizatörlerinin rekabet güçlerini artırmaları ve yurt içinde ve dışında marka fuarlara imza atmaları, bir yandan döviz gelirlerini artırırken diğer yandan da tanıtıma imkan sağlıyor.

Ağustos ayı itibarıyla fuarcılık sektörünün global kuruluşu olan Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısı 59, birlik üyesi fuar şirketi sayı ise 27 oldu. Bu sayıların gelecek dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)