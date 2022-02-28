Türkiye, G20'de ilk, OECD'de üçüncü sırada

Türkiye, 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 9,1'lik büyüme oranıyla, verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün büyüme verisini 2021 için yüzde 11 olarak ve son çeyrek için de yüzde 9,1 olarak açıkladı.

SON ÇEYREK BÜYÜMESİ İLE TÜRKİYE, G20'DE ZİRVEDE

Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9,1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2021'DE YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 2020'de uygulanan kısıtlamalarla keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021'de baz etkisiyle toparlandı.

EKONOMİSİ EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKE KOLOMBİYA OLDU

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH'deki değişim OECD ülkeleri için yüzde 4,9 olarak hesaplanırken, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 4,6 şeklinde kayıtlara geçti Son çeyrek verisi açıklanan ülkelerden tamamı büyüme gösterirken, Kolombiya yüzde 10,7, İsrail de yüzde 9,2'lik GSYH artışıyla en yüksek oranda büyüyen OECD ülkeleri olarak dikkati çekti.

2021'İN SON ÇEYREK BÜYÜMESİNDE TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU

Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yüzde 9,1'lik büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer alırken, G20 ülkelerinin tamamını geçti.

Dördüncü çeyrekte OECD ülkelerinden ekonomisi en yüksek oranda büyüyen diğer ülkeler, yüzde 7,6 ile Polonya, yüzde 7,2 ile Macaristan ve yüzde 6,5 ile Birleşik Krallık olarak sıralandı. İtalya yüzde 6,4, Hollanda yüzde 6,1 ve İsveç yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

ÇİN, YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

Ayrıca ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin ise salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, 2021'in son çeyreğinde yüzde 4 büyüme gösterdi.

G20 ülkelerinden Hindistan'ın büyüme verisinin bugün açıklanması bekleniyor.