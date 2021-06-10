Türkiye gaz ve kömür ithalatını güneş enerjisi ile kapatabilir

Enerji ithalatı dış ticarette ağırlıklı bir yer tutarken, Solar3GW yayınladığı raporla yeni bir iddia ortaya koydu. Türkiye güneş enerjisine ağırlık verirse gaz ve kömür ithalatına son bulabilecek.

Türkiye'de güneş enerjisinde her yıl 3 gigavat kapasite oluşturulmasıyla kömür ithalatının 9 yılda sıfırlanabileceği ve takip eden 8,5 yılda da doğalgaz ithalatının bitirilebileceği hesaplandı.

Düşünce kuruluşu Solar3GW tarafından hazırlanan "Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü: 2020 Sonrası Büyüme İçin İş Modeli Önerileri" raporuna göre, Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü mayıs sonu itibarıyla 7 gigavatı aştı.

SAĞLANAN TEŞVİKLER GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Güneş enerjisi kapasitesindeki büyümede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sağlanan teşvikler, rol oynadı.

Güneş enerjisinde her yıl 3 gigavat kapasite kurulması hedefinin baz alındığı raporda, güneş enerjisi sektörü modelleri sıralandı.

"9 YILDA KÖMÜR İTHALATI SIFIRLANABİLİR"

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisi santrallerinin bu üç model kapsamında kurulmasıyla Türkiye'nin ithalatının önemli ölçüde azalacağını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"2019 yılı elektrik üretim değerlerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca benzer oranlarla devam etmesi ve güneş enerjisinde bu üç modelle yıllık 3 gigavat kapasite oluşturulması halinde, 9 yılda kömür ithalatı sıfırlanabilir, takip eden 8,5 yılda da doğalgaz ithalatını bitirebiliriz. Tüm bu modellerle her yıl üretime 3 gigavat kapasite eklenmesiyle doğalgazdan 10 senede 3 milyar 400 milyon dolar tasarruf edilmesi söz konusu. Aynı süre içinde 40 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilebilir."