Türkiye güneş enerjisi kurulu gücü 2030'da 40 gigavata ulaşacak

GÜNDER, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücünün 2030'da 40 gigavata ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Dünyada yenilenebilir enerjinin payının artması küresel ekonomiler açısından da çok önemli.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün bu yıl 11 gigavat, gelecek yıl ise en az 12 gigavat seviyelerine ulaşacağını öngördüklerini bildirdi.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 99 BİN 819 MEGAVAT

Kaleli, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 99 bin 819 megavata ulaştığını, bunun 7 bin 815 megavatlık kısmının ise güneş enerjisi santrallerinden (GES) sağlandığını ifade etti.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI 1.148 MEGAVAT ARTTI

Geçen yıl güneş enerjisinde kurulu gücün yaklaşık 1.148 megavat artış gösterdiğini aktaran Kaleli, şunları kaydetti:

"Kurulu güç içerisindeki en büyük pay 25 bin 573 megavat ile doğalgaz santrallerinin olmaya devam etmektedir. 23 bin 280 megavat ile barajlı kaynaklar kapasitede pay alırken rüzgar santrallerin kurulu gücü 10 bin 607 megavat, linyit santrallerinin 10 bin 119 megavat, ithal kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücü 8 bin 993 megavat, akarsu tipi hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 8 bin 212 megavat, jeotermalin 1676 megavat ve biyokütlenin 1644 megavat olarak gerçekleşmiştir."

"2022'DE GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ 11 GİGAVATA YAKLAŞACAK"

Güneş enerjisi kapasitesinin, GES pazarındaki gelişmelerin, hibrit tesis kurulumlarının ve YEKA GES projelerinin hayata geçirilmesiyle 2022'de 11 gigavata yaklaşacağını öngördüklerinin altını çizen Kaleli, "Güneş enerjisi kurulu gücünün 2023'te en az 12 gigavat ve 2030'a kadar ise 40 gigavat seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2021 ÇATI GES YILI OLDU

Sektör olarak 2021 yılını "Çatı GES yılı" olarak geçirdiklerine işaret eden Kaleli, "Mayıs 2019'da düzenlenen yeni lisanssız mevzuatı ile önü açılan çatı tipi güneş santrali pazarında başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 2 bini geçerek 1000 megavat üzerinde kapasiteye ulaştı. 2022 yılında da bu alandaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaleli, araştırmalara göre, Türkiye'deki binalarda çatı üstü güneş sistemleri için en az 20 gigavatlık teknik potansiyel olduğunu belirterek, bu potansiyelin büyük kısmının çok haneli konutlar için olduğu bilgisini verdi.