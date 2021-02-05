Türkiye 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile güven tazeledi

Koronavirüs salgınının getirdiği seyahat kısıtlamaları rezervasyon iptallerini getirmiş ve turizm sektörü yara almıştı. Tüm dünyada turizm hareketi yavaşlarken Türkiye aralarından sıyrıldı.

Pendemi ortamında gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak gereken tüm önlemleri alan turizm tesisleri Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı eksiksiz uygulayarak, bundan sonra da turistlerin tatillerinde Türkiye’yi tercih etmelerinin önünü açtı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, Erkan Yağcı, geçen yılın büyük bir bölümünün salgın şartları içinde geçirilmesi ve pek çok ülke ile sınırların uzun süre kapalı kalmasına rağmen TGA olarak çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

"PANDEMİ KOŞULLARINDA 16 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞTIK"

Dünyadaki ilkler arasına giren Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının, Türkiye'yi farklılaştıran yenilikçi ve etkili dijital kampanyaları ve bizzat gerçekleştirdikleri ya da içinde yer aldıkları bazı çok özel küresel etkinlikler sayesinde bu zorlu yılı iyi sonuçlarla tamamladıklarını ifade eden Yağcı, "Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. 2021 için de hazırız. Yeni nesil çalışmalarla ülkemizin turizm değerlerini milyarlara tanıtmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI İLE DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"

Erkan Yağcı, 2020 yılının Türk turizm sektörü için en büyük yeniliğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve sektör temsilcilerinin de katkılarıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın çok kısa bir sürede hazırladığı ve dünyadaki ilkler arasına da giren sertifika programı, turizm ekosistemini konaklama tesislerinden ulaştırma araçlarına, görevli personelden yeme-içme ve diğer ortak kullanım alanlarına uzanan geniş bir yelpazede pandemiyle mücadele şartlarına uygun hale getirdi. Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya örnek olduk.”

"2021 YILINA TANITIM FİLMLERİYLE HAZIRLANDIK"

Yağcı, 2021 yılına da ilk olarak erken rezervasyon ve gastronomi tanıtım filmleriyle hazırlandıklarını kaydetti.