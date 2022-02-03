Türkiye ham çelik üretim ve ihracatında rekor kırdı

Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yıl, 2020 yılına kıyasla yüzde 12,7 artarak 40,4 milyon tona ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yıl, 2020 yılına kıyasla yüzde 12,7 artarak 40,4 milyon tona, ihracat da aynı dönemde miktar bazında yüzde 19,9 artışla 19,9 milyon tona ulaştı.

TÇÜD, verileri paylaşırken 2021 yılının dünya ticaretindeki tüm olumsuz koşullara rağmen, çelik sektörü için başarılı geçtiğini dile getirdi.

Ham çelik üretimi geçen yılın aralık ayında, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 3,3 milyon tona gerilemesine karşın, rekora imza atılması hedeflerini de büyüttü.

NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ DE ARTTI

Nihai mamul tüketimi de Aralık 2021'de yıllık bazda 4,3 artışla 2,5 milyon tona çıkarken, geçen yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 33,4 milyon ton oldu.

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU

İthalatın içinde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kaynaklı olanların payının yüksek olmasının, sektörün en önemli sorunlarından olduğunu dile getiren TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yıl toplam çelik ithalatının yüzde 65,7'sinin, toplam 9,4 milyon tonluk yassı ürün ithalatının ise yüzde 56,8'inin DİR kapsamında gerçekleştirildiğine işaret etti.

Yayan, çelik ithalatında DİR uygulamasının yol açtığı artışın kontrol edilememesinin gerek Türk çelik sektörü gerekse dış ticaret dengesi açısından sürdürülemez boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Aralık ayındaki elektrik kesintilerinin olumsuz etkisine rağmen, yılın tamamında üretimde görülen artışla Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7. büyük çelik üreticisi ülke olmayı sürdürdüğünü belirten Yayan, sözlerini şöyle tamamladı: "2021 yılında, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde payını yüzde 7,4'ten yüzde 10'a çıkaran çelik sektörümüzün, 2022'de yatırımları devam eden yeni kapasitelerin devreye girmesiyle üretimde sağlanacak yüzde 10'un üzerindeki artışlar sayesinde, söz konusu payını daha da artırmasını, ithalattaki artış hızının yavaşlamasını, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 120'ler seviyesine ulaşmasını, Türkiye'nin dış ticaret ve ödemeler dengesi açığının kapatılmasına katkısını artırmasını bekliyoruz."