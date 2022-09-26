Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar girdi sağladı

Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar girdi sağladı

Türkiye, balıkçılık alanında ihracat başarısını hamside de sürdürüyor. Yılın ocak-ağustos döneminde, 7 milyon 495 bin 323 dolarlık hamsi ihraç edildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın ilk 8 ayında 24 ülkeye 1.343 tonluk hamsi ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

En fazla hamsi ihracatı Fransa'ya yapılıyor

Hamsi ihracatında Fransa başı çekiyor; Fransa'yı Belçika ve ABD takip ediyor.

Gürdoğan, ocak-ağustos döneminde yapılan ihracattan 7 milyon 495 bin 323 dolarlık kazanç elde edildiğini kaydetti.

Hamsi ihracatı yapılan ülkelere Katar da katıldı

Gürdoğan, ihracat yapılan 24 ülkenin içinde geçen yıldan farklı olarak Umman, Katar, Kazakistan, Suriye ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne hamsi satıldığını bildirdi.

"Bu sezon bereketli geçecek"

AA'nın haberine göre, öncü belirtilerin de hamsi sezonunun verimli geçeceğini gösterdiğini anlatan Gürdoğan, bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.